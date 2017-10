Delegaţie a UDTTMR, în vizită la autorităţile locale din Eskişehir

Delegație a UDTTMR, în vizită la autoritățile locale din Eskișehir

O delegație a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, condusă de președintele Gelil Eserghep, a participat în perioada 15 - 18 noiembrie la Eskișehir la premiera filmului „Haytarma”, eveniment care a avut loc în cadrul manifestărilor derulate sub egida „Eskișehir 2013 - Capitala culturală a lumii turcice”.Premiera filmului a reunit o serie de personalități atât ale vieții politice și culturale din Eskișehir, cât și de peste hotare. Oaspete de seamă la eveniment a fost Mustafa Abdulcemil Kirimoglu, cel care timp de 23 de ani a condus Congresul Tătarilor din Crimeea (Ucraina), alături de el aflându-se la manifestări și actualul președinte al congresului, Refat Chubarov, cel care, în prezent, ocupă și fotoliul de președinte al Congresului Mondial al Tătarilor.Tema peliculei „Haytarma” este deportarea tătarilor din Crimeea, din anul 1944. Pe parcursul vizitei, delegația din România a efectuat mai multe vizite oficiale la autoritățile locale din Eskișehir, astfel că, printre cei cu care reprezentanții UDTTMR s-au întâlnit s-au numărat prefectul Eskișehirului, Güngör Azim Tuna, primarul metropolei Eskișehir, Yęlmaz Büyükerțen, și primarul din Tepebațę, Ahmet Ataç.„Premiera filmului Haytarma ne-a reunit pe noi, tătarii, din mai multe colțuri ale lumii, la Eskișehir, acolo unde trăiește o comunitate foarte mare de etnici de-ai noștri. A fost o seară specială, cu siguranță emoționantă pentru toți cei care au reușit să vizioneze filmul. Acele clipe de groază pe care le-au trăit tătarii în 1944 nu trebuie să se mai repete și, cu siguranță, nu se vor mai repeta într-o societate precum cea în care noi avem avantajul de a trăi. Ele, însă, nu trebuie uitate, iar memoria acelor oameni trebuie cinstită întotdeauna. Sper să avem posibilitatea și sprijinul necesar să aducem și noi această peliculă în România, unde să poată fi vizionată de tătari și nu numai. În timpul acestei vizite am participat și la o serie de întâlniri cu oficialii din Eskișehir, întrevederi în cadrul cărora am discutat, încă odată, despre posibilitatea și oportunitatea înfrățirii municipiului Constanța cu metropola Eskișehir. Așa cum se cunoaște, noi am demarat aceste discuții încă din pri-măvara acestui an și vrem să ne ținem de cuvânt și să fim o punte de legătură între Constanța și Eskișehir”, a declarat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.Din delegația care a efectuat deplasarea la Eskișehir, au mai făcut parte deputatul Varol Amet, dar și cei doi vicepre-ședinți ai uniunii, Nagi Gelal și Demirel Caiali.