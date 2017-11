Delegaţie a PNL, vizită în SUA. Care este motivul

Delegație a PNL, vizită în SUA. Care este motivul

O delegație a PNL condusă de președintele partidului, Ludovic Orban, va efectua, în perioada 10-19 noiembrie, o vizită în Statele Unite ale Americii, unde va avea întâlniri cu membri ai Congresului și Senatului SUA, înalți oficiali ai Departamentului de Stat, reprezentanți ai think tank-urilor, mediului de afaceri și ai comunității românești, transmit liberalii prin intermediul unui comunicat de presă remis redacției.Din delegație vor mai face parte secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, vicepreședintele PNL Ben-Oni Ardelean (vicepreședinte al Camerei Deputaților), președintele PNL Diaspora, Viorel Badea (președinte al Comisiei românilor de pretutindeni din Senat).Reprezentanții PNL vor vizita Washington, Maryland, Philadelphia, New York și Atlanta.„Consolidarea parteneriatului special pe care România îl are cu Statele Unite ale Americii este o componentă prioritară în viziunea politicii externe a PNL, iar în acest sens PNL va accentua dezvoltarea relațiilor bilaterale în mai multe domenii de convergență. Totodată, PNL consideră extrem de importantă relația cu diaspora românească din SUA, o resursă vitală în dezvoltarea și aprofundarea relațiilor cu SUA și, deopotrivă, o resursă esențială în dezvoltarea României”, a transmis Ludovic Orban.