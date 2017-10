Dede Perodin: „Preluarea procentului de 13% din acţiunile portului este binevenită!“

7

Privatizare "cu finalizare"

Cand spun "finalizare",nu trebuie sa va ganditi la prostii.Vreau sa spun ca acordul intre Dede si Mazare a fost "finalizat". Dede este unul din papagalii aflati in slujba lui Mazare.Cand Mazare pleaca sa castige un ban la balci,Dede tine locul papagalului care trage biletelul norocos. "Hai sa-ti gâcesc viitorul" striga stapunul papagalului.Papagalul Dede a ales biletelul norocos,"..locuitorii vor avea facilități,respectiv, ieftinirea gigacaloriei".Toate biletelele sunt norocoase cand nea Gica Slabu(papagal din Pepedede) invarte la flasneta electorala. "De doi ani incercam sa facem o altfel de politica, a cetateanului,a poporului..." ne canta Slabu la balci.Dede este unul din consilierii lui Mazare care au votat cu doua maini majorarea tarifului la caldura ,majorarea impozitului si majorarea taxei de habitat.Dede ne-a luat,Mazare ne-a dat ! Dede fie laudat ! Domn' Dede te sfatuiesc sa faci o vizita intr-un sat dobrogean,mai ales intr-un sat din sudul Dobreogei.Sa stai acolo cel putin o ora,ca sa vezi ce "facilitati" au taranii nostri.Taranii astia nu sunt romani ? Praful de pe ulita si soarele arzator sunt singurele lor "facilitati" Intelegerea cu Dede va fi "finalizata" in urmatoarele luni. Sa nu creada cineva ca Dede va primi un cec in direct la TV Neptun.Nici vorba! Dede va deveni cetatean de onoare al orasului si recompensat cu un lot de casa in buricul targului. Dede a votat,Dede ne-a luat ! Dede fie laudat !