Dede Perodin, întâlnire cu membrii PPDD pentru susţinerea candidaturii lui Dan Diaconescu

Dede Perodin, întâlnire cu membrii PPDD pentru susținerea candidaturii lui Dan Diaconescu

Membrii Adunării Generale a Organizației Municipale a Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD) Constanța s-au reunit, sâmbătă, la Clubul SNC din Constanța, pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la alegerile prezidențiale ce vor avea loc duminică.Convocarea a fost făcută de președintele Organizației Municipale a PPDD Constanța, Dede Perodin, care le-a explicat celor prezenți cât de importantă este susținerea candidaturii lui Dan Diaconescu la funcția de președinte al României. Alături de cei din sală a fost prezent și președintele Organizației Județene a PPDD Constanța, Gheorghe Slabu.„În anul 2010, am luat împreună decizia să schimbăm sistemul corupt și mafiot din România, iar la alegerile din 2012, tot împreună am de-monstrat că PPDD este un proiect tânăr și curat cu peste un milion de membrii și că reprezintă o forță în România și este altfel decât celelalte partide. Înființarea PPDD constituie un adevărat act de voință, curaj și hotărâre a societății românești care nu mai acceptă prăpastia care separă poporul de guvernanți, care refuză să renunțe la dreptul fundamental, la viață și care continuă să spere că totuși se va putea trăi demn în România. PPDD se declară un apărător al democrației și al statului de drept din România și un susținător al valorilor care definesc democrația în ansamblu”, le-a spus Dede Perodin celor prezenți în sală.El a mai adăugat că, în momentul de față, România se zbate în propria neputință deoarece are cel mai scăzut nivel de trai din Uniunea Europeană, cel mai mare TVA, fiind în același timp prima la capitole precum inflația anuală, abandonul copiilor, violența și corupția.„Suntem aici prezenți pentru a-l susține pe președintele PPDD, Dan Diaconescu, la candidatura pentru președinția României. El promite că, în cazul în care va ieși președinte al României prioritatea sa față de popor va fi acel proiect de țară în 100 de puncte, toate propuse de români, fiind posibil ca România să devină țara la care visăm de 25 de ani, o țară confiscată de ciocoii care s-au perindat la putere și ne-au adus pe toți în pragul disperării”, a mai spus Dede Perodin.La rândul său, candidatul PPDD la prezidențiale, Dan Diaconescu, a transmis constănțenilor prin vocea președintelui Organizației Județene a PPDD Constanța, Gheorghe Slabu, că are încredere în ei că îl vor vota deoarece în acest fel românul o să ajungă din nou stăpân în țara lui.Diaconescu a mai spus că are o platformă de țară cu o sută de obiective care vin în întâmpinarea așteptărilor fiecărui cetățean, iar mesajul său pentru toți românii este „Adio, Traian Băsescu, vine Dan Diaconescu”.