Dede Perodin a demisionat din UDTTMR

Nu e nici o pierdere pentru tatari!

Acest Dede nu reprezinta absolut nimic pentru tatari! Este un om fara studii, un traseist care s-a dat pe langa Gelil cand i-a adus inregistrari de la sedinte in care acesta era criticat. Pentru tatari conteaza in schimb asta: Exista o hotarare definitiva si irevocabila a instanței din data de 3 martie 2017 în dosarul 1071/212/2016 care ANULEAZA absolut toate forurile de conducere ale Udttmr alese in congresul din 9 ianuarie 2016 (presedinte, vicepresedinti, consiliul reprezentantilor). Din punct de vedere statutar si legal, cei care s-au intrunit nu pot reprezenta Consiliului Reprezentanților al Udttmr si deci nu pot demarara formalitățile în vederea pregătirii și organizării unui Congres. Tot ce incearca sa faca la Udttmr Gelil este lovit de nulitate. Tatari, pana cand va mai lasati prostiti? Exista o hotarare definitiva si irevocabila a instanței din data de 3 martie 2017 în dosarul 1071/212/2016 care ANULEAZA absolut toate forurile de conducere ale Udttmr alese in congresul din 9 ianuarie 2016 (presedinte, vicepresedinti, consiliul reprezentantilor). Din punct de vedere statutar si legal, cei care s-au intrunit nu pot reprezenta Consiliului Reprezentanților al Udttmr si deci nu pot demarara formalitățile în vederea pregătirii și organizării unui Congres. Tot ce incearca sa faca la Udttmr Gelil este lovit de nulitate. Tatari, pana cand va mai lasati prostiti?