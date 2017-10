Declaraţia lui Puiu Haşotti referitoare la homosexuali nu conţine elemente de incitare

2

gura bate fundul

In " limitele libertatii de exprimare " putem spune ca Hostti a in - cur - cat-o de data asta .Potrivit zicalei " gura bate fundul " fostul liberal , ca urmare a afirmatiilor pe care le face cam despre tot ce se intampla in Romania , a fost atacat de homosexuali exact la partea lui sensibila , alta neavand . Curios este faptul ca Hasotti , devenit senil , nu si-a pus problema cum de a fost posibil ca mari comandanti de osti , oameni de arta si cultura ,homosexuali , au pututu crea valori , fiind " bolnavi " . Iar el ,Hasotti , nefiind nici macar lesbiana , n-a creat nimic .Un lucru este evident .Cacarau , nume predestinat , care dupa cum isi unduieste soldurile cand se deplaseaza n-ar fi de mirare sa credem ca este si el " hoomo " si fostii liberali din care face parte si Hasotti , au devenit antieuropeni si antiliberali , afladu-se cu totii intr-un proces rapid de transformare din liberalisti in social-democrati libertini . Hasotti dupa ce a rezolvat problemele culturii romanesti in calitate de ministru efemer al Culturii , face si el ce poate ca sa mai fie bagat in seama . E mare lucru sa stii sa imbatranesti frumos .