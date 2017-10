Declaraţia bombă a ambasadorului american. SUA cer un referendum care să respecte Constituţia

Declarația bombă a ambasadorului american. SUA cer un referendum care să respecte Constituția

Ambasadorul SUA la București, Mark Gitenstein, a cerut guvernului, parlamentului și președintelui interimar Crin Antonescu să respecte decizia Curții Constituționale în cazul referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Este o intervenție directă, fermă și rară a diplomatului american în lupta politică de la București. Curtea Constituțională a decis ieri că referendumul pentru demiterea președintelui va fi valid doar cu prezența la urne a 50% plus unu dintre alegătorii înscriși pe liste. USL a insistat însă că votul se va derula pe baza Ordonanței de Urgență care spune că președintele poate fi demis cu voturile a 50% plus unu dintre alegătorii prezenți la urne."Prim-ministrul Ponta a solicitat Parlamentului României să convoace rapid o sesiune extraordinară pentru a adapta legislația referitoare la referendumul din 29 iulie conform recentei hotărâri a Curții Constituționale. Președinții ambelor camere ale Parlamentului ar trebui să acționeze fără întârziere în acest sens", spune ambasadorul SUA la București."Prim-ministrul are absolută dreptate că este inacceptabilă desfășurarea unui referendum care pare în neconcordanță cu prevederile Constituției. Acest lucru ar provoca intenționat o criză constituțională foarte periculoasă", completează Mark Gitenstein, potrivit unui comunicat al ambasadei SUA. "Atât prim-ministrul, cât și președintele interimar mi-au repetat angajamentul lor public de a respecta toate deciziile Curții Constituționale. Prim-ministrul Victor Ponta a confirmat acest angajament solicitând Parlamentului să acționeze. Sunt încrezător că președintele interimar Crin Antonescu va face același lucru semnând o lege a referendumului în concordanță cu hotărârea Curții Constituționale imediat ce aceasta ajunge pe biroul său. Dacă devine evident că Parlamentul nu dorește sau nu se poate reuni și acționa imediat, atunci Guvernul ar trebui să ia măsurile care sunt de competența sa pentru a se asigura că organizarea și desfășurarea referendumului sunt în deplină concordanță cu recenta decizie a Curții Constituționale privind referendumul", mai spune diplomatul american.