Decizie surprinzătoare a liderului PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir. Ce le-a sugerat colegilor

Decizie surprinzătoare a liderului PNL Constanța, Gheorghe Dragomir. Ce le-a sugerat colegilor

Recent, liberalii constănțeni s-au reunit în cadrul unei ședințe la sediul partidului pentru a discuta despre pregătirea alegerilor parlamentare, dar și despre sondajul comandat la nivelul filialei constănțene, al cărui rezultat arată că locuitorii din Constanța s-au cam săturat de actuala clasă politică.În acest context, președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, care se află la al treilea mandat de parlamentar, a spus că el va ține cont de electoratul constănțean și nu mai dorește să candideze la alegerile parlamentare pentru nicio funcție, pentru a lăsa loc unei clase politice noi care să reformeze Parlamentul.În plus, el le-a sugerat colegilor parlamentari că ar fi bine să facă același gest, propunerea fiind primită cu scepticism de cei care își frecau mâinile pentru un nou mandat.Reamintim că reprezentanții PNL Constanța în actualul legislativ sunt senatorul Puiu Hașotti și deputații Gheorghe Dragomir, Mihai Lupu, Victor Manea și Mihai Tararache.Contactat telefonic, Gheorghe Dragomir a confirmat discuțiile aflate pe surse și a declarat că nu va candida pentru un nou mandat în Camera Deputaților, dar va rămâne în viața politică pentru a ajuta Partidul Național Liberal. În plus, el a adăugat că va susține oricine tânăr dorește să ajungă în Parlament, care are o bună pregătire profesională.„Sunt foarte bine ancorat în realitățile Constanței și am înțeles că electoratul dorește o nouă clasă politică. Acesta este motivul pentru care am decis să nu mai candidez. Am făcut aceeași recomandare și colegilor mei, nu au fost prea încântați, însă decizia finală se va lua în Biroul Politic. Nu mai doresc nicio funcție publică, nu voi face afaceri cu statul așa cum nu am făcut niciodată, nici eu, nici copiii mei, care nici nu sunt în politică. Voi rămâne președintele PNL Constanța până la finalizarea mandatului în primăvara anului viitor, iar ulterior voi vedea dacă rămân sau nu la conducere. Colegii mei mi-au transmis semnale că se dorește rămânerea mea ca președinte al PNL, însă mă gândesc din ce în ce mai mult că și aici ar fi timpul să preia un tânăr conducerea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Dragomir.Listele finale pentru Senat și Camera Deputaților vor fi gata până la data de 1 octombrie.