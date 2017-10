Decebal Făgădău: "Voi candida la Primăria Constanţa"

Decebal Făgădău: "Voi candida la Primăria Constanța"

Liderii PSD au dat peste cap planurile actualului viceprimar cu atribuții de primar, Decebal Făgădău, și l-au „forțat“ să dea un răspuns înainte de programarea pe care acesta și-o făcuse vizavi de anunțarea unei candidaturi la Primăria Constanța.Săptămâna trecută, mai marii partidului au decis ca toți candidații la funcțiile de primari ai municipiilor reședință de județ trebuie să-și anunțe intenția de a candida până la data de 15 decembrie 2015. În consecință, Decebal Făgădău a trebuit să se decidă rapid și să spună dacă acceptă sau nu candidatura propusă de colegii constănțeni și să-și depună la partid dosarul de candidat la Primăria Constanța la alegerile din 2016.După demisia lui Radu Mazăre, atât din fruntea organizației constănțene, dar și de la Primăria Constanța, Decebal Făgădău a fost văzut ca cel mai capabil să ducă mai departe greul administrativ.În luna august, atunci când a fost ales președinte al PSD Constanța în locul lui Radu Mazăre, Felix Stroe a spus clar și răspicat că Decebal Făgădău va fi candidatul partidului la fotoliul de primar al Constanței.„Propunerea PSD Constanța pentru funcția de primar este Decebal Făgădău”, spunea Stroe, la timpul respectiv.Chiar și așa, Făgădău nu s-a apucat să se bucure, lăsând de înțeles că, în primul rând, vrea să dovedească de ce este în stare la cârma instituției chiar din postura de interimar. Cu alte cuvinte, a încercat să tragă de timp.„Vom discuta acest subiect înce-pând cu luna ianuarie. V-am promis că până la sfârșitul anului vreau să mă asigur că în niște condiții puțin mai șubrede pot să administrez orașul fără a periclita domenii esențiale cum ar fi încălzirea, transportul, planificarea deszăpezirii. Până la sfârșitul acestui an, nu mă preocupă nimic altceva decât buna administrare a orașului. Este un an care oricum ne-a produs o mulțime de mișcări tectonice, iar asta se vede și în momentul în care acționăm ca administrație locală. Mă interesează să redimensionez organigrama municipiului, pornind de la nevoile și așteptările cetățenilor, de la problemele lor, și făcând un scurt-circuit în rezolvarea acestor probleme. În ianuarie, voi anunța dacă voi candida sau nu”, declara, în urmă cu vreo două săptămâni, Decebal Făgădău.Ca un făcut, la numai câteva zile, și secretarul general al PSD Constanța, Cristinel Dragomir, anunța într-o conferință de presă că Decebal Făgădău este candidatul PSD la Primăria Constanța.v v vCu aceste susțineri și cu directiva de la centru, Decebal Făgădău n-a mai avut cum să amâne momentul și, ieri, fiind ultima zi în care își putea depune dosarul de candidat la partid, a decis că intră în competiția pentru Primăria Constanța.„Știți că am tot zis că în luna ianuarie am să dau un răspuns clar vizavi de candidatură. Termenul impus de partid trebuie respectat, așa că am stat de vorbă cu familia și am decis să candidez. Data de 15 decembrie a fost impusă de la centru tocmai pentru ca, acolo unde există doi, poate trei posibili candidați, să fie timp pentru o eventuală competiție în organi-zație. La Constanța, nu cunosc să fie și alt candidat”, a declarat Decebal Făgădău.Întrebat dacă a luat decizia de a candida la Primăria Constanța fiind încurajat și de recentul sondaj prezentat de PNL Constanța, din care reiese că liberalii sunt cu mult sub candidatul PSD care ar avea notorietate peste 60% și intenție de vot peste 50%, Decebal Făgădău a spus că nici nu cunoaște sondajul PNL.