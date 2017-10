Decebal Făgădău, noul primar al Constanţei. Liberalii nu vor să dea viceprimar

3

Cu gandul la partidul unic

USL sau partidul unic este visul de aur al feseneilor.Mazare era mai direct,te injura in fata-sa ma pupati in fund.Fagadau are scoala vietii,este mai subtil decat invatatorul lui.Fagadau te vrajeste cu talent.Sa ne aducem aminte.Cladirile inalte din Peninsula,sunt numite de el "accente verticale".Limbajul lui este fermecator.Ati vazut un lan de grau presarat cu maci rosii ? Macii sunt "accente" florale in lanul de grau.Betoanele sunt accente verticale.Poezie in primarie ! Ingineriile financiare se numesc "fluxuri financiare".Omul pozeaza in costum cu cravata,tine palmele incrucisate si are aere de intelectual.NU ZAMBESTE NU GLUMESTE,PESEDEUL CONSTRUIESTE ! Fagadau vrea sa inspire incredere deplina.Ce sa spun....el e omul potrivit ! Omul care a suflat 15 ani in ceafa lui Mazare,omul care stie toate invartelile predecesorului,omul care cunoaste toata clica de "investitori strategici",vrea sa ne convinga ca e cel mai potrivit la sefie in primarie.S-a napustit cu furie in cladirile ridicate fara autorizatie in Mamaia.Fagadau a vrut sa le demoleze dar nu l-a lasat Mazare,bineinteles.In plus,nici nu a stiut de ele,bineinteles. Propunerea lui de a numi un liberal pe functia de viceprimar este o manevra de smecheras talentat.In primul rand,Fagadau nu intelege ce rost are partidul de opozitie.El vrea liniste,nu suporta criticele.In al doilea rand,smecherasul nostru isi pregateste scaunul pentru alegerile din 2016 cand toti liberalii il vor alege in calitate de "pretin" si frate.Noi stim ca pe la spate liberalii sunt "preatini" cu Mazare.Dar aparentele conteaza.In Constanta traiesc doi unguri.In conditiile astea singurul partid de opozitie va fi UDMR-ul.As dori sa pun si eu intrebare.Cine este Fagadau ? Stie cineva ? Daca nu stiti de ce l-ati ales.