Decebal Făgădău bagă consilierii locali în şedinţă. Se va vota rectificarea bugetului Constanţei

Spre deosebire de vestul tarii, la C-ta banii se baga in tigani, putori si sprijinirea prostimii. Halal conducerea locala si judeteana, a facut totul ptr restrictionarea firmelor, companiilor care ar fi putut sa preia marea masa a absolventilor de studii superioare. Spre deosebire de o populatie educata, prostimea o tii in frau mult mai usor, cu paketul, kitsch-uri si care alegorice. Puneti la socoteala scandalurile de spagi din universitatile constantene, deja decredibilizate, si aveti tabloul final. Un AJOFM ce nu-si mai are rostul, initiativa privata rezumandu-se la munca 3 luni/vara, paznici, vanzatori cosmetice MLM-uri si video-chat. In timp ce alte judete au cate 3 parcuri industriale, cu zeci de companii productive, primaria a impartit pamantul ptr afacerile imobiliare ale clasei de hoti, ce-si spun consilieri, membri de partid, cumetri, nasi si fini. Cine sa vrea sa mai ramana in C-ta? Electric Castle, Untold, Parcuri si transport in comun civilizat nepoluant, meciuri de UEFA...nooo, ei au bagat banii nostrii, ai bugetului local in curul putorilor, tiganimii si cocalarilor. Votanti majoritari. Cei cu inteligenta si capacitate au plecat de mult, altii sunt in block-start-uri. Cifrele sunt mici, si nu tin seama de multi indicatori. Cifrele de someri sunt mult mai mari. Nu vad ca se doreste investirea banilor ptr asigurarea viitorului urbei, ci doar ptr asigurarea viitprului gastii de hoti, a penalilor.