Decât la oraş codaş, mai bine la sat fruntaş. Oraşul din judeţul Constanţa care vrea să redevină comună

Oare chiar fruntaș

O masură populistă care nu face bine decât celor care fac agricultura, cum sunt primarul si vice-primarul. Acestia vor plati impozite mai mici. Puterea de cumparare nu a scazut dat fiind faptul ca in ultimii 5 ani s-a inmultit considerabil numarul de magazine si baruri, apărând chiar si un magazin gen super-market (Profi). Se cauta bagarea mizeriei sub preș, praf în ochi penibil. Actuala conducere acuza inexistenta spitalului sau judecatoriei dar nici nu iau masuri in rezolvarea acestor probleme. Spitalul il lasa in paragina, nici lemne nu le dau, de judecatorie nici nu incape vorba. Deci, in loc sa rezolvam probleme cu adevarat importante mai bine luam masuri populiste de distragere a atentiei de la inactivitatea alesilor.