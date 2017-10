„De unde să luăm bani pentru gigacalorie? De la blocurile Henri Coandă, de la pachete?“

3

scuza lui mazarel e de tip comunist

"nu am dreptare, dar nu am ce face!" Asta cu basca rosie, trebuie sa stie ca o lege nu se incalca pentru ca nu are el fonduri. maine poate ordona orice timpenie pentru ca nu sunt fonduri suficiente la primarie... etc. Solutia era scumpirea gigacaloriei (daca nu se poate stopa escaladarea pretului) incepind cu 1 aprilie a.c. (Tinind cont ca sedinta CLcta a avut loc in ultima decada a lunii martie.). Pentru sumele ramase fara acoperire, urmand sa se gaseasca o solutie adm. Fie care sa nu implice cetatenii la o plata suplimentara, fie sa faca acest lucru odios, dar in lunile de vara. (Impunerea unei taxe suplimentare modice, pentru acoperirea diferentelor. Temporara.) Nu vine el si decreteaza, cu slugile din CLcta, majorarea retroactiva... Legile de ce sunt facute? El (si PSD) e deasupra lor? Daca nu stie, ce cauta acolo? De ce nu-si ia consilieri seriosi si sobri, care stiu ce sa faca?