De sărbătorile de Paşti, PP-DD Constanţa, alături de constănţenii nevoiaşi

De sărbătorile de Paști, PP-DD Constanța, alături de constănțenii nevoiași

Cu ocazia sfintelor sărbători pascale, Organizația Județeană Constanța a Partidului Poporului Dan Diaconescu a organizat în teritoriu o serie de acțiuni caritabile, oferind un strop de bucurie celor pentru care soarta nu a fost prea generoasă.Astfel, în frunte cu președintele Gheorghe Slabu, cu senatorul Marian Vasiliev, cu deputatul Răzvan Andrei Condurățeanu și cu secretarul executiv Ion Radu, membrii PP-DD Constanța au oferit 100 de pachete - conținând alimente de bază, cozonac, fructe și băuturi răcoritoare - bătrânilor din Căminul pentru persoane vârstnice din Constanța.Acțiuni similare au avut loc, zilele trecute, și în alte localități din județ. Astfel, la Lumina, organizația condusă de Paraschiv Bucur a distribuit 200 de pachete, iar la Mangalia, președintele formațiunii locale, Marin Ciocîia, a oferit masa de Paști pentru oamenii sărmani.La Mircea Vodă, sub coordonarea lui Adrian Telehoi, au fost trimiși către mai multe așezăminte sociale din județ nu mai puțin de 1.000 de cozonaci, la Cogealac, Gabriel Candidatu și Ion Soare au oferit carne de miel pentru mai multe familii nevoiașe, iar la Corbu, Stelică Murariu a invitat la sfânta masă de Paști mai multe persoane aflate în suferință.„Oamenii s-au bucurat foarte mult că, de Paști, cineva și-a adus aminte de ei, că au putut avea sărbători ca toți ceilalți. Ar fi fost și mai bine dacă și noi am fi avut mai multe posibilități, însă important este că, din puținul nostru, am adus un dram de fericire unor persoane nevoiașe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, secretarul executiv Ion Radu.„Suntem creștini, cu frică de Dumnezeu, și era de datoria noastră să fim alături de constănțenii mai puțin favorizați. Sărbătorile de Paști trebuie să fie simțite și de cei săraci, iar noi am încercat să îi ajutăm cât am putut”, a spus și președintele PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu.