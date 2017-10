De sâmbătă, Cazinoul din Constanţa poate fi vizitat

1

Avem o problema

Trebuie sa recunosc ca proiectul initiat de Prefectura Constanta are o mica hiba.Proiectul nu include un circuit cu autocarul,la obiectivele turistice din oras.De exemplu,vizitatorii constanteni-si nu numai- sunt invitati sa viziteze gardul ucigas din Cimitirul Central(unic in lume,Patrimoniul UNESCO),casa domnului primar(din Patrimoniul FSN),sau casa domnului Nicusor(din Patrimoniul Personal).Turistul vrea sa verifice cu ochii lui daca palatele alesilor au si ele acoperisul spart asa cum este acoperisul Cazinoului. Mai trebuia prevazuta o vizita de informare in cartierul saracilor consilieri votaci.Vrem sa aflam,de ce orasul istoric a ajuns o ruina in timp ce averile politrucilor au inflorit.Eu tin in biroul meu portretul domnului Nicusor,si o reproducere a vilei tovarasului Mazare,confectionata din scoici de mare si nisip.Le-am luat de la o taraba.Le iubesc pe amandoua,am arta autentica,am o mica avere in birou,un mic suvenir de la malul marii.