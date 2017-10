De dragul lui Dragnea, PSD se auto-detonează. De ce se teme Dragnea de Grindeanu?

1

GRINDEANU SI dRAGNEA GRINZI SUBREDE

De ce ia trebuit lui Grindeana mai mult de 20 de ani in PSD sa inteleaga ca guvernul nu este al PSD ci al Romaniei , nu e greu de explicat . Pana acum , el si altii ca el erau convinsi ca Romania este a PSD-ului . Si inca mai cred . Daca mai adauga ca guvernul PSD este al copiilor , copiilor nostril , era perfect si intra in istorie precum Calboreanu . Dl Zaporojan are dreptate teoretic . Dar referirile sale la legalitate , Constitutie , separarea puterilor etc , pentru politicianisti sunt vorbe goale atunci cand este vorba de interesele lor . Asemenea gainarii nu merita sa fie comentate in exces . Este inutil deoarece nimeni nu le ia in seama. Nici cei vizati , nici opinia asa zisa publica . Aceasta opinie este imorala . Este formata din jumatatile si sferturile de oameni fara idealuri . Opinia noastra publica , spunea Parvan traieste ca sa manance . Se pare ca Romania a ajuns intr-o fundatura din care se va iesi greu , foarte tarziu si cu mari sacrificii . Nu vedem decat necinste , catarare disperata catre functii cat mai inalte , goana dupa avere . Mediocritatea celor adusi la putere de catre inconstientul nostru electorat , atrage dupa sine ruina tarii , in pofida cifrelor cu care se lauda unii referitoare la miraculoasle cresteri economice . Nu exista sperante de indreptare atata timp cat majoritatea cetatenilor nu vor fi convinsi de raul pe care-l sustin prin votul lor .Oamenii inca n-au inteles ca programele trambitate de partide inainte de alegeri , sunt menite doar ca sa se castige voturi . Nu a existat si nu exista partid care sa se tina de cuvant . Romania a ajuns astazi in situatia in care un singur lucru ar putea grabi procesul de normalitate politica : votul obligatoriu . Merita incercat . Oricum nu avem ce pierde , dimpotriva s-ar putea sa fie ceva inca nebanuit de folositor .