"De Centenar, vom lansa Enciclopedia românilor din afara graniţelor"

"De Centenar, vom lansa Enciclopedia românilor din afara granițelor"

Ştire online publicată Miercuri, 28 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

"În afara granițelor României trăiesc în prezent aproximativ 10 milioane de români. Sunt trei distincții principale: românii din jurul granițelor țării, care au fost la un moment dat parte a statului român, românii din jurul României care nu au beneficiat de acest statut și comunitățile din Diaspora. Pentru toți românii din afara țării în ansamblul lor trebuie elaborate proiecte diferite și adaptate în funcție de specificul și nevoile respectivelor comunități. Datoria noastră este să identificăm corect toate aceste nevoi și să venim în sprijinul și în întâmpinarea așteptărilor conaționalilor noștri', a declarat Natalia Intotero în discursul ținut în aula Academiei Române.Ministrul a reamintit că pentru a putea elabora și aplica politica statului român în ceea ce privește drepturile românilor din afara granițelor, în 2017, anul înființării Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a fost aprobată de către Guvern Strategia națională pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020."În perioada imediat următoare analizăm implementarea unor programe cu caracter permanent menite să asigure o legătură mai strânsă cu românii de peste granițe', a completat Intotero.Ea prezentat calendarul activităților avute în vedere la nivelul ministerului pentru anul 2018."Publicarea primei Enciclopedii a românilor de pretutindeni împreună cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Enciclopedia va fi lansată undeva în jurul perioadei de 1 decembrie 2018. (...)Este primul instrument prin care comunitățile românești vor fi cunoscute și profilul lor va deveni accesibil decidenților din România, cercetătorilor, jurnaliștilor sau studenților interesați", a declarat Intotero.Ministrul a menționat că, totodată, vor fi organizate cursuri la Universitatea din București dedicate românilor de pretutindeni la nivel masteral."Aceste cursuri vor avea susținerea ministerului. Studenților și cercetătorilor merituoși care-și pot aduce contribuții relevante la cunoașterea domeniului le vom acorda începând din acest an bursele 'Nicolae Iorga'. Bursele, în număr de 15, vor fi acordate de un juriu român al MpRP și al Academiei române", a spus Intotero.Ministrul a precizat că o altă campanie care se va derula în 2018 este cea intitulată "100 de biblioteci românești în Diaspora"."O campanie ce va fi demarată în luna martie prin care, în anul Centenarului, dorim să promovăm mai intens limba și cultura română și tradițiile românești. În cadrul acestei campanii se vor distribui opere literare românești. Pentru copiii și adolescenții din afara frontierelor va fi organizat un concurs de eseuri în limba română intitulat '100 de eseuri pentru 100 de ani' (...) iar câștigătorii vor fi premiați pe data de 31 august 2018, Ziua limbii române", a completat ministrul.Intotero a spus că un alt proiect este "Mărțișorul centenar UNESCO"."Pentru promovarea tradițiilor românești se va desfășura campania de promovare a mărțișorului ca parte a patrimoniului imaterial UNESCO cu elemente de design specific anului Centenar, prin intermediul misiunilor diplomatice permanente și mediului asociativ din Diaspora românească. Ziua costumului popular va fi sărbătorită pe 16 mai. Vom distribui costume populare pentru comunitățile din Diaspora care au ansambluri folclorice românești active și recunoscute", a precizat Intotero.Ministrul a menționat că se intenționează ca aproximativ 3.000 de elevi și studenți români din Diaspora să meargă în taberele de vacanță "ArcCentenar". Taberele se vor desfășura în lunile iulie, august și noiembrie." 'Casa românilor de pretutindeni' va fi înființată în vederea indentificării, păstrării și analizării diverselor documente și materiale care provin din zonele extrafrontaliere locuite de români. Ne propunem amenajarea unui sediu în București care să fie inaugurat în jurul datei de 1 decembrie 2018. În acest context, inaugurăm astăzi seria de conferințe intitulată 'Românii de pretutindeni, realități și aspirații' în cadrul cărora să fie prezentate diferite contribuții care să fie reunite într-un volum ce va fi lansat odată cu inaugurarea Casei românilor de pretutindeni", a adăugat Intotero.Ministrul a mai spus că se are în vedere, ca o prioritate pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, o campanie de înfrățire a județelor din România și a Sectoarelor din București cu unități administrativ-teritoriale similare din statele unde există comunități de români, în special cele istorice.Ea a menționat că un alt proiect avut în vedere, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, este cel intitulat "Campionii sportului românesc" destinat românilor din Diaspora și comunităților românești istorice, cu participarea unor mari campioni români ai sportului.Ministrul a spus, totodată, că un alt proiect - "100 pentru Centenar" - presupune "identificarea a câte 10 personalități în 10 comunități românești din Diaspora care să fie premiate, promovate, într-un calendar al personalităților", campanie ce se va desfășura în lunile iunie și iulie ale acestui an.Natalia Intotero a anunțat, de asemenea, organizarea, în parteneriat cu AGERPRES, a Congresului centenar al mass-media din Diaspora. "Participanții vor lua parte la evenimentele dedicate Unirii care vor avea loc la Alba Iulia. Și tot în acea perioadă ne propunem să avem evenimentul legat de inaugurarea Casei românilor de pretutindeni și cu sprijinul Academiei Române să avem enciclopedia pe care am amintit-o", a declarat Intotero.La conferința "Românii de pretutindeni. Realități și aspirații", organizată de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale "Ion I. C. Brătianu" al Academiei Române și Fundația Universitară a Mării Negre, secretarul general al Academiei Române, Victor Voicu, a punctat necesitatea elaborării unei strategii naționale pentru Diaspora, atrăgând atenția asupra fenomenului migraționist ce poate avea consecințe nedorite pe termen lung și mediu pentru dezvoltarea României.Printre vorbitorii la eveniment s-au mai numărat academicienii Eugen Simion, Răzvan Theodorescu și profesorul Dan Dungaciu.