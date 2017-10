De ce se tem baronii din Sud-Est de "republica" Mazăre?

Din ce în ce mai intens dezbătută, ideea reorganizării teritoriale pare să fi stârnit sentiment de îngrijorare în rândul conducerii Consiliilor Județene ale orașelor care nu vor fi capitală de județ. Aceeași situație tensionată o regăsim și în regiunea de Sud-Est. Contactați telefonic de „Cuget Liber“, președinții și vicepreședinții consiliilor județene din Brăila, Galați, Buzău și Vrancea au vorbit despre felul în care această reamenajare va influența activitatea administrativă și, implicit, viața populației. Aceștia și-au expri-mat opinia cu privire la o eventuală dizolvare a consiliilor județene, menționând care vor fi consecințele absenței acestor instituții la nivel social. Brăila: „Nu e vorba de mine, că nu m-am născut președinte“Întrebat dacă va fi afectat de o eventuală dispariție a consiliilor județene, președintele CJ Brăila, pesedistul Gheorghe Bunea Stancu, a specificat că el personal nu va avea de suferit deoarece nu ține cu dinții de funcție. „Dacă o să dispară, asta e! Că nu m-am născut președinte, dar este imposibil ca acestea să fie desființate. Gândiți-vă la volumul de muncă, la câte probleme administrative există și la cât de solicitat este ajutorul Consiliului Județean, cum ar putea un singur om sau o singură instituție să gestioneze atâtea județe? Vă dau exemplul scandalului dintre instituțiile de cultură de la Constanța și Consiliul Județean. Păi aș putea să vin eu, Bunea de la Brăila, să mă ocup de problemele teatrului de la Constanța? Și invers, cine din Constanța cunoaște cu exactitate problemele de la noi sau din Vrancea? Consider că varianta optimă este descentralizarea pe regiuni. Județele să rămână județe, iar fondurile și resursele să fie distribuite pe regiuni. O astfel de structură ar avantaja sud-estul, fiind zona cu cel mai mare potențial din România”, a declarat președintele CJ Brăila. Galați: „Această reorganizare nu se poate face atât de repede“Potrivit declarațiilor vicepreșe-dintelui Consiliului Județean Galați, Iulia Tania Bogdan, reamenajarea nu poate fi făcută într-un timp atât de scurt. De asemenea, vicepreșe-dintele liberal a menționat o serie de motive pentru care o astfel de inițiativă nu ar fi de bun augur. „În primul rând va fi o problemă pentru populație. Instituțiile impor-tante vor fi la foarte mare distanță, ceea ce va însemna costuri ridicate pentru transport. În plus, noi nu avem drumuri ca cetățenii să se poată deplasa până la Constanța. Apoi există instituții precum Inspecto-ratul Școlar Județean, deconcen-tratele sau tribunalele care sunt aglomerate și la momentul actual. Vă dați seama ce se va întâmpla când de acestea va depinde un număr mult mai mare de oameni”, a declarat Iulia Bogdan. Buzău: „Nu poți să iei județe care țin de Moldova sau Muntenia și să le legi de Dobrogea“O părere similară este împărtășită și de către vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, pesedistul Petre Emanoil Neagu. Potrivit opi-niei sale, „reorganizarea este nece-sară, dar trebuie făcută cu discernământ”. „Ca principiu, ideea reorganizării teritoriale este necesară pentru că trebuie să ne aliniem și noi la cerințele Uniunii Europene, însă nu poate fi făcută de pe o zi pe altă. Aceasta va fi aplicabilă abia după 2014, eventual 2016, adică abia după ce punem bazele unei noi structuri, indiferent care vor fi rezultatele alegerilor de anul viitor. Consider că ea trebuie făcută cu discernământ. Nu poți să iei județe precum Vrancea care ține de Moldova sau Buzăul care este mai aproape de Prahova și de Muntenia și să le legi de Dobrogea. Până la urmă cred se poate face re-organizare teritorială și fără consiliile județene, însă pentru astfel de iniția-tive trebuie consultată opinia popu-lară prin intermediul referendu-mului”, declară vicepreședintele Consiliului Județean Buzău. Vrancea: „Așa cum este gândită acum, reorganizarea nu aduce niciun beneficiu“Președintele Consiliului Județean Vrancea, pesedistul Marian Opri-șan, consideră că în forma sa actuală, reorganizarea teritorială nu este benefică deoarece dispariția consiliilor județene va crea mari probleme pentru administrațiile locale. De asemenea, Oprișan a specificat faptul că reorganizarea propusă de USL este varianta viabilă în această situație. „Nu trebuie să inventăm noi roata pentru că există atâtea repere de succes în Europa. Reorganizarea teritorială propusă de USL urmă-rește modelul francez și nu merge pe desființarea județelor. Nu se poate face așa ceva! Pai ce facem, creăm opt țări mai mici într-o țară? Unele dintre aceste regiuni vor avea populație mai mare decât a Luxemburgului și vor fi foarte greu de gestionat din punct de vedere administrativ. În plus, nu putem desființa consiliile județene pentru că asta ar însemna să lăsăm pri-măriile vraiște! Asta înseamnă că renunțăm la oamenii care sunt aleși de către populație și îi păstrăm pe cei plasați politic. O astfel de decizie importantă nu se ia fără a cere opinia populației, fără a face un re-ferendum, fără a face o simulare, un studiu de impact, deci o analiză amănunțită a problematicii”, afirmă președintele Consiliului Județean Vrancea.