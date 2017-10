De ce rămân tinerii din comuna Castelu fără case

Aleșii locali ai comunei Castelu au reluat propunerea de proiect pentru cumpărarea a 50.000 mp teren, Ferma 11, Incinta 1, Str. 1 Mai, în vederea dezvoltării urbanistice și economice a acestei zone, pentru ca Primăria să garanteze și să ofere locuri de casă gratuit tinerilor cu vârste până în 35 de ani și cetățenilor care doresc un loc de casă. Singura modalitate pentru achiziționarea terenului era cumpărarea de la societatea de lichidare.Cu toate acestea, proiectul de hotărâre a fost respins, deoarece consilierii locali de la PSD s-au opus. În consecință, terenul rămâne la dispoziția lichidatorului, care îl va scoate la licitație. Pe de altă parte, proiectul de hotărâre nu mai poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.„Potrivit legii, proiectul poate fi introdus de trei ori pe ordinea de zi, iar acum a fost a treia oară. Eu am vrut să mă asigur că, din punctul meu de vedere, am făcut tot ceea ce îmi stă în putință ca acest teren să fie cumpărat de primărie.Este al treilea teren pentru care mă lupt și nu reușesc din cauza refuzului consilierilor PSD. Am făcut tot ce mi-a stat în putință. Ne supărăm, ne enervăm, dar mergem înainte”, a spus viceprimarul cu atribuții de primar Antoneta Prodan.