De ce nu vrea USL să reducă numărul de parlamentari?

despre infrangere

Daca ar fi doar sapca lui Mao pe capul golanului de Ponta n-ar fi nimic.S-a ajuns in aceasta situatie absolut nedemocratica din cauza arogantei PDL a conducerii sale si a Guvernului Boc.Pana in ultima clipa,liderii PDL ne dadeau asigurari ca " situatia e beton" ca majoritatea in Parlament este asigurata.PDL s-a bazat pe o asa zisa fidelitate a partenerilor de coalitie si a suportat o infrangere umilitoare nu datorita capacitatii si meritelor USL ci dilentatismului PDL care n-a invatat ca rezultatele finale in orice fel de actiune depind de factorul cel ma vulnerabil care concura la realizarea unei decizii,asa dupa cum functionarea unei masini moderne depinde de o simpla curea de transmisie sau rulment.Nici in organizatia PDL Constanta situatia nu este mai buna.Organizatia judeteana ignora organizatia municipala,dl Chiru a uitat ca este presedintele organizatiei judetene,are alte preocupari.Grav este si faptul ca electoratul nostru pomanagiu si iresponsabil nici nu se sinchiseste de faptul ca refendumul a hotarat parlament unicameral si reducerea nr.de deputati.PDL a pierdut razboiul cu USL fara sa traga macar un foc. avand aliati de pripas,excroci notorii ca generalii de carton Ontanu si Oprea.Poate PDL va avea mintea romanului de pe urma si va gasi in ultimul ceas mijloacele de a contracara venirea la putere in toamna a lui Nastase ,Hrebenciuc si Voiculescu.