De ce nu se poate dezvolta Constanţa? Risipirea banilor, spre liniştea "sărmanilor"

1

Pointed Village

"Capitalismul e distribuirea inegală a bogăției, comunismul e distribuirea egală a sărăciei" Cine naiba sa bage bani in orasul lui Oblio???La noi doar bisnitarii sau mafiotii gen,Ellan,Avi etc, din gasca lui Mazare mai vin si mai spala bani iar noi ii numim investitori. Sper ca DNA-ul si SRI-ul sa ne scape cat mai curand de gasca lui Mazare: Fagadau,Stroe ,Babus et Co. PS.La cati politicieni penali are tara asta,putem construi lejer cu bani putini Canalul Dunare- Bucuresti