De ce nu pot trece plajele în administrarea primăriilor

Ştire online publicată Joi, 04 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul PDL Sulfina Barbu a declarat, ieri, că plajele nu pot fi trecute în administrarea primăriilor din județ la momentul actual, deoarece o astfel de acțiune ar duce la pierderea unor fonduri europene importante. Declarația Sulfinei Barbu a fost făcută în cadrul întrevederii ce a avut loc, ieri, în stațiunea Olimp, unde Comisia Parlamentară de Adminis-trație s-a reunit pentru a discuta despre modificările ce urmează a fi aduse Legii Turismului. La întrevedere, au participat și câțiva dintre primarii localităților aflate în imediata apropiere a plajelor, repre-zentații patronatelor din turism, parlamentari din diverse coloraturi politice din județ și prefectul Claudiu Palaz. Majoritatea participanților la dezbatere s-au declarat pentru ideea trecerii plajelor în administrarea primăriilor, principalul militant al acestei cauze fiind reprezentantul ANAT, Corina Martin, care a explicat că, odată cu acest transfer, s-ar soluționa multe dintre problemele existente la momentul actual. Prefectul Palaz a susținut ideea, dar a menționat că, în momentul în care plajele sunt administrate de primării, trebuie făcute specificări clare cu privire la prioritizarea dării în folosință pentru unitățile de cazare, în pofida unităților de alimentație publică. Sulfina Barbu a menționat că plajele se află în domeniul statului, fiind zone de interes național. Ea a explicat că, actualmente, trecerea sectoarelor de plajă la administrațiile locale este imposibilă, deoarece, în acest fel, s-ar pierde aproximativ 130 de milioane de euro din fonduri europene. În plus, deputatul PDL a specificat că administrațiile locale nu au capacitatea pentru cofinanțarea unor proiecte de asemenea anver-gură, menționând că, odată ce vor fi pregătite, este posibil un eventual transfer, ce va avea loc probabil după 2013. „În momentul în care au fost accesate fondurilor pe Axa 5, printre care și cele importante pentru refacerea falezelor, Comisia Europeană a specificat faptul că dorește un singur administrator. Administrațiile locale trebuie să își dezvolte capacitatea instituțională de a cofinanța astfel de proiecte. Până la finalizarea proiectelor demarate, plajele vor rămâne la Apele Române, altfel riscăm să pierdem fondurile europene în valoare 130 de milioane de euro. Administrațiile locale trebuie să conștientizeze ce înseamnă o astfel de acțiune, sunt foarte multe demersuri de întreținere ce trebuie realizate, plaja trebuie întreținută și în afara sezonului estival”, a explicat deputatul PDL. Investiții în infrastructură Cu privire la celelalte probleme cu care litoralul se confruntă, Sulfina Barbu a spus că este necesară o investiție serioasă în ceea ce privește infrastructura, aspect care a fost amintit și de ceilalți participanți, în mod special de primari. Deputatul a menționat că, din sesizările proprii, alte găuri în economia litoralului ar fi cauzate de existența prea multor con-strucții provizorii, neîntreținerea spațiilor verzi, lipsa spațiilor de parcare și nesepararea spațiilor de cazare de spațiile de agrement. Întrebată cum va ajuta noua lege la soluționarea acestor probleme, Sulfina Barbu a replicat: „În primul rând, finanțarea lucrărilor de infrastructură cu prioritate de Guvern prin MDRT este o prevedere din această lege și elaborarea metodologiilor pentru toate tipurile de obiective turistice, care astăzi vedem că nu sunt reglementate, mă refer aici inclusiv la monumentele istorice, la obiectivele turistice în care avem resurse cu caracter terapeutic și la multe alte obiective. De asemenea, în privința colaborării dintre autoritățile centrale și autoritățile locale, am prevăzut că toate metodologiile, toate avizele și absolut toate proiectele se elaborează de către autoritățile centrale în colaborare cu auto-ritățile locale, altfel nu cred că cineva poate să dezvolte turismul în România de unul singur, nici operatorii nu pot să o facă singuri fără reglementări clare, nici autoritățile centrale și locale nu pot să facă fără operatori puternici. Ne dorim ca această lege să devină una cadru pentru dezvoltarea turismului în România, o lege care să reglementeze nu numai tu-rismul de pe litoral, ci și turismul din celelalte zone, mă refer la turismul rural, la turismul montan, la agroturism, la toate zonele, la turismul balneo și ne dorim ca această lege să fie funcțională cinci-zece ani de acum încolo și să nu mai fie necesară modificarea ei. Consultările pe care le avem pe fiecare articol în parte cred că sunt benefice”. Centrul de deșeuri de la Năvodari, o problemă pentru litoral În cadrul întrevederii, atât prefectul Claudiu Palaz, cât și deputatul PSD Antonella Marinescu au amintit de problema centrului de deșeuri ce se vrea a fi construit pe raza localității Năvodari. „Personal, susțin eforturile autorităților locale care sunt preocupate să-și exploateze potențialul turistic, un exemplu actual fiind blocarea hotărârii de construire a unui depozit de deșeuri industriale la Năvodari, ce poate fi considerat, ca poziție geografică, chiar inima litoralului”, a declarat prefectul. Menționăm că Legea Litoralului are 140 de amendamente, cele mai multe dintre ele fiind depuse de către parlamentarii constănțeni. Comisia se va întâlni și astăzi, la Olimp, în jurul orei 10.00, pentru a continua cu cea de-a doua sesiune de dezbateri. La întrevedere, și-au anunțat prezența primarii localităților de pe litoral și Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea.