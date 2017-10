De ce nu-l bate nimeni pe Mazăre?

8

intre doi hotii e bun ala care mai da ceva

In primul rind constantenii nu o sa aleaga un machedon primar indiferent de partid deoarece sint proverbiali in ceea ce priveste furtul si unitatii intre ei cind e vorba de impartit cistigul,basca nu sint iubiti absolut de loc as spune chiar contrariul.Da Mzare fura cu gasca corect dar mai are grija putin si de amariti,cei cu bani se pot descurca indiferent de primar.Daca vine un machedon atita o sa imparta la toate rudele incit o sa falimentam in curind.