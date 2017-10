De ce ne şantajează Mazăre?

2

Primarul minune

Ne atrage atentia,graba si mai ales incapatanarea manifestata da Mazare pentru vanzarea Cazinoului.Timp de zace ani,Cazinoul si centrul istoric,nu a prezentat nici cel mai mic interes pentru Mazare.Brusc,cu un an inainte de alegeri,Cazinoul nu mai miroase a mucegai.A mai ramas putin pana la alegeri.Normal ar fi,ca noul primar,sa decida in liniste,responsabil si intr-un mod unitar,soarta intregii zone peninsulare.Dezvoltarea turismului cultural si istoric in zona,poate sa aduca zeci sau sute de locuri de munca pentru noi.Pana si studentii din universitatile orasului pot castiga un ban in calitate de ghizi(sa nu-mi spuneti ca au nevoie de atestate si para-masterate).Pamantul Dobrogei este plin de legenda si istorie.Repet,habar n-avem cat suntem de bogati,spunea cineva aici in ziar.Dar Mazare si clanul lui politic au alte planuri:sa castige alegerile,si sa-si vada linistiti de haiducie.Au nevoie de bani pentru mita electorala:galeti,tricouri si olite de noapte.Au nevoie de bani pentru cartierul din containere si pentru constructia Sambodromului de coasta.A dat foamea in pesedei,Cazinoul miroase a Sunca de Praga,asa se explica interesul lui Mazare.Daca va fi lasat sa-l vanda,se va crea un precedent.Ne vinde tot orasul,ne vinde pe bucati.Aplauze la Bucuresti.Lume,lume, iata primarul minune.