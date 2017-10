De ce face conferinţă de presă primarul Marian Iordache

1

CUM, DE CE?

Cum, de ce face conferință de presă primarul Marian Iordache? Pentru ca are bani de la bugetul local pentru plata ziarelor, excursiilor in Turcia... insa pentru medgidieni nu are nimic inafara de minciune, gogosi si promisiuni desarte. Si-a batut joc de noi aducand RAJA in oras, ne e frica sa dormim sau sa plecam din oras de spargerile si furturile ce au loc in Medgidia si el vorbeste de SIGURANTA PUBLICA, acest proiect trebuia sa se intituleze HOTIE SIGURA SI FURT IN SIGURANTA!