De ce este nevoie de un spital la Năvodari. "Va fi benefic pentru toată zona de nord a judeţului Constanţa"

De ce este nevoie de un spital la Năvodari. "Va fi benefic pentru toată zona de nord a județului Constanța"

Printre principalele prioritățile ale primarului Florin Chelaru în acest mandat de primar, se numără și construirea unui spital la Năvodari. Edilul consideră că locuitorii orașului pe care îl conduce sunt îndreptățiți să solicite și să beneficieze de servicii medicale performante, fără a mai face naveta la Constanța sau în alte localități unde există spitale.În acest sens, Florin Chelaru a demarat deja procedurile, fiind identificat spațiul unde ar putea fi amenajat viitorul spital.„Acest lucru îl facem alături de Consiliul Județean și de Spitalul Județean Constan-ța. Există două variante de spațiu unde am putea amenaja acest centru. În primă fază, am făcut memorii către Consiliul Județean, prin care îi rugăm să mute cei 50 de copii cu handicap din zona centrală a orașului, situați într-o clădire a CJC, și să elibereze acest spațiu în speranța că doar aici putem face un centru medical multidisciplinar.Însă, la ora actuală, prioritar ca spațiu au devenit atelierele de la liceu, unde sunt niște hale foarte spațioase, iar proiectantul va avea mână liberă. Trebuie însă să facem demersuri la Ministerul Educației pentru a ne lăsa să schimbăm destinația acestor spații”, a declarat primarul Florin Chelaru.Noua unitate medicală care se va construi la Năvodari va dispune de o Urgență plus alte patru specialități, fiecare cu câteva paturi în vederea spitalizării.„Acest centru medical multidisciplinar presupune Urgență plus încă alte câteva specialități, în total undeva la 20 de paturi. Logica este ca spitalul să fie în zona centrală a orașului, pentru a fi ușor acce-sibil tuturor locuitorilor. Mai mult, mă bucur că CJC a înțeles importanța amenajării unui asemenea spital, care va degreva Spitalul Județean Constanța de toată zona de nord a județului. Locuitorii din Corbu, Săcele, Mihai Viteazu și chiar Lumina și Mihail Kogălniceanu vor veni direct aici, la Năvodari”, a precizat primarul Florin Chelaru.Proiectul a fost discutat, zilele trecute, în cadrul unei întâlniri la care au participat atât secretarul de stat Raed Arafat, cât și primarul Florin Chelaru, președintele CJC, Horia Țuțuianu și directorul Spitalului Județean, Cătălin Grasa. Toți interlocutorii au fost de acord că un spital multidisciplinar la Năvodari ar deservi nu doar localnicii, dar și toată populația din nordul județului. Mai mult decât atât, pe timpul verii, numărul de solicitări se dublează din cauza numărului mare de turiști. De asemenea, Raed Arafat a apreciat necesitatea unei Unități de Primiri Urgențe în cadrul acestui spital.„Am prezentat un punct de vedere despre realitățile orașului Năvodari în anul 2016. Foarte multă lume s-a mutat în Năvodari, am devenit stațiune turistică balneo-climaterică, se construiesc în continuare foarte multe unități locative, spații de cazare, pe perioada verii înregistrăm o dublare a numărului de locuitori. Astfel, acest spital nu va fi important doar pentru Năvodari, dar va fi bene-fic pentru toată zona de nord a județului”, a mai adăugat Florin Chelaru.Până se vor pune la punct procedurile birocratice, secretarul Raed Arafat urmează să vină în perioada următoare la Năvodari, împreună cu o persoană din Ministerul Sănătății, pentru a discuta la fața locului asupra condițiilor tehnice. Cert este că noua unitate sanitară se va construi prin intermediul Spitalului Județean, căreia îi va fi subordonată.