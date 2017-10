De ce ar demisiona Ponta dacă ar ajunge preşedinte

De ce ar demisiona Ponta dacă ar ajunge președinte

Premierul Victor Ponta a declarat că va prefera să demisioneze din funcția de șef al statului, dacă va fi pus în postura de a-l numi pe Traian Băsescu premier, adăugând că un astfel de model de prim-ministru ar fi un "coșmar" pentru țară."Domnul Băsescu nu ajunge premier pentru că ar trebui să-l desemnez eu. Dacă va avea 50 la sută plus 1 voi prefera să demisionez din funcția de președinte decât să-l numesc pe Traian Băsescu. Am fost până acum în funcții din care am încercat să fac cât mai multe lucruri bune, dar eu nu cred că trebuie să rămân toată viața într-o funcție. Rămâi într-o funcție atât timp cât poți să faci ceea ce crezi. Eu cred că un prim-ministru cu mentalitatea și cu gândirea domnului Băsescu este un coșmar, o catastrofă pentru România și nu voi semna niciodată cu mâna mea așa ceva", a spus premierul, la România tv, întrebat dacă în cazul în care ar ajunge președinte ar colabora inclusiv cu Traian Băsescu în postura de premier.