De ce a sărit Banias din barca PDL în braţele USL

De ce a sărit Banias din barca PDL în brațele USL

Senatorul constănțean Mircea Banias, demisionar din PDL și proaspăt președinte interimar al filialei PC Constanța, a susținut ieri o conferință de presă în care le-a spus jurnaliștilor care au fost motivele ce l-au determinat să renunțe la carnetul de membru PDL. Alături de el s-au aflat senatorul Vasile Nistor, președinte executiv al PC, Dan Nicolae Rahău, președinte executiv al Organizației Județene a PC Constanța, și Filaret Sîntion, președintele Organizației Municipale a PC Constanța. Mircea Banias a afirmat că la baza deciziei sale de a părăsi tabăra democrat-liberală a stat neconcordanța dintre viziunea sa și cea a partidului. Cu alte cuvinte, după cum a declarat, Banias nu a fost de acord cu măsurile pe care Guvernul Boc le-a luat față de români. Senatorul a precizat că a purtat mai multe discuții cu colegii de partid de la centru, chiar în privința schimbării lui Emil Boc de la șefia Executivului. Mircea Banias spune însă că nu s-a bucurat de sprijinul și susținerea colegilor, motiv pentru care a decis să iasă din partid.„Mi-a fost foarte greu, dar am avut motive serioase să plec din PDL care nu au nicio legătură cu dosarul penal făcut de DNA. Am constatat că prăpastia care s-a creat între cetățeni și partid este prea mare. Am sugerat soluții la Centru dar nu am fost băgat în seamă”, a declarat Mircea Banias. Despre preluarea șefiei PC Constanța, senatorul Banias a declarat că nu a fost ceva premeditat. El a spus că atunci când a ales să demisioneze din PDL nu știa că va merge mai departe alături de altă formațiune politică, însă, întrucât a primit propuneri de la foști colegi de partid, a acceptat. Printre negocierile avute cu cei de la PC s-a stabilit ca Banias să preia frâiele Organizației Județene a PC Constanța și funcția de vicepreședinte la nivel național. În plus, i s-a promis că va putea candida pentru un nou mandat de senator, la Constanța din partea USL. „Aveam nevoie de cineva la Constanța care să aibă o colaborare bună atât cu cei de la PSD cât și cu cei de la PNL, o colaborare care nu exista la această organizație. Am considerat că Mircea Banias este o personalitate cu care se poate discuta la acest nivel”, a spus senatorul Vasile Nistor venit special de la București ca să-l instaleze în funcție pe Banias la Constanța. „Fratele meu va veni alături de mine, la PC“Întrebat de jurnaliști dacă alți membri PDL Constanța i se vor alătura în Partidul Conservator, senatorul Mircea Banias a declarat că se așteaptă să mai fie și alți nemulțumiți în organizația PDL Constanța care îl vor urma în tabăra opoziției. De asemenea, Banias a precizat că are certitudinea că fratele său, membru în BPJ al PDL Constanța, i se va alătura în PC Constanța. „Sunt convins că fratele meu va veni alături de mine, pentru că nu este normal ca într-o familie un membru să fie într-o formațiune politică, iar celălalt în alta”, a declarat Mircea Banias.Reamintim că Emil Banias, fratele lui Mircea Banias a fost desemnat membru în Biroul Permanent Județean al PDL Constanța în luna martie a anului trecut.