De ce a rămas Brăiloiu fără oamenii de încredere

Mai exact, cei doi consilieri, Cristian Solom și Marius Avarm au stat și s-au tot gândit cum este mai bine pentru ei și, în cele din urmă,l-au părăsit pe edil.Primul plecat a fost Cristian Solom. El a ajuns la concluzia că îi stă mai bine pe funcția de consultant al prefectului Claudiu Iorga Palaz decât să fie consilierul personal al primarului social-democrat Brăiloiu. Relația strânsă dintre primarul Ovidiu Brăiloiu și Marius Avram este cunoscută de mulți locuitori ai orașului Eforie. Unii susțin chiar că Brăiloiu este nașul lui Avram și că acesta l-a ajutat foarte mult pentru a-și face o locuință. Dacă în sfera personală, Avram îi era dator lui Brăiloiu, în cea profesională, balanța se înclină în favoarea celui dintâi. Mai exact, pe lângă faptul că i-a fost consilier personal primarului, Marius Avram a fost cel care l-a ajutat enorm pe Brăiloiu să câștige alegerile din 2008, pe care, practic, le pierduse în primul tur de scrutin. Surse din anturaj susțin că, numai datorită strategiei lui Avram care a fost director de campanie, Brăiloiu a reușit să câștige în cel de-al doilea tur de scrutin și să-i sufle astfel, funcția de primar lui Gigi Chiru care câștigase detașat turul întâi.Interesant este că, Marius Avram nu numai că a renunțat să mai fie consultantul lui Ovidiu Brăiloiu, ci s-a și înscris într-un partid dorind o viață politică personală, departe de PSD-ul primarului.În urmă cu câteva zile, la sediul Partidului Poporului din Constanța, președintele PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu, l-a prezentat pe președintele organizației din Eforie.Nu mare a fost mirarea când s-a anunțat că liderul formațiunii este chiar Marius Avram, fostul consilier al primarului Ovidiu Brăiloiu. „Cu Ovidiu Brăiloiu m-am înțeles bine până am observat că nu-mi mai place cum arată orașul Eforie, în ultimii trei ani. Ne-am despărțit în luna martie a acestui an”, a spus Avram.La rândul său, primarul din Eforie spune că nu a fost surprins de faptul că fostul său consilier s-a înscris în Partidul Poporului deoarece chiar ell-a sfătuit să facă acest pas, ba, chiar l-a și ajutat în acest sens. „Marius Avram n-a mai vrut să lucreze la primăria din Eforie pe funcția de consilier din cauza salariului foarte mic. Nu poți întreține patru guri cu nouă milioane de lei. Știam și că vrea să înceapă o viață politică personală. Eu l-am ajutat în acest sens. L-am sfătuit ce să facă și, chiar i-am sugerat să se înscrie în Partidul Poporului. Eu nu am nimic cu Marius. Nu suntem certați, am rămas prieteni. Nu știu de ce spune el că nu-i place cum arată orașul Eforie. Eu am rămas în relații bune cu el deși nu este finul meu, așa cum se vehiculează“, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu.În altă ordine de idei, edilul a precizat că are deja un alt consilier și, dacă va considera că va mai avea nevoie, va mai angaja încă unul.