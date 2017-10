De ce a plecat senatorul Christian Gigi Chiru la Bruxelles

Senatorul Christian Gigi Chiru participă, astăzi, la Bruxelles, la întâlnirea interparlamentară cu tema Piața internă de energie a Uniunii Europene pentru secolul 21 (The EU Internal Energy Market for the 21st Century), care va avea loc la Parlamentul European.„Astăzi, energia în evoluția omenirii înseamnă, mai mult ca oricând, mișcare. România și țările din Uniunea Europeană se confruntă cu provocări majore în ceea ce privește politica energetică comună. Prețul energiei relativ ridicat se reflectă în viața cetățenilor, iar un cost ridicat la energie înseamnă prețuri mai mari la alimente și un trai mai scump. O colaborare la nivel european poate fi o soluție pentru aprovizionarea cu energie la un preț accesibil pentru populație și pentru industrie. Mai mult, eu văd această întâlnire și cele ce vor urma ca având un rol de tatonare pentru dezvoltarea unei piețe energetice europene”, a spus senatorul Christian Gigi Chiru.În altă ordine de idei, ca reprezentant al Comisiei economice, de industrii și servicii, din cadrul Senatului Românei, Christian Gigi Chiru va avea ocazia să adreseze întrebări atât reprezentanților celorlalte state europene, cât și comisarului european pentru energie, Günther Oettinger, în ceea ce privește rolul energiei regenerabile, al energiei nucleare și al gazelor de șist pentru Europa din secolului 21.