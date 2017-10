„De când a fost exclus din partid Aurelian Pavelescu, PNŢCD este în creştere“

Tudorel Chesoi:

„De când a fost exclus din partid Aurelian Pavelescu, PNȚCD este în creștere“

Președintele PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, consideră că, datorită excluderii lui Aurelian Pavelescu din fruntea partidului, PNȚCD este în creștere în sondajele de opinie.„Această părere este susținută de faptul că atât eu cât și alți colegi, am fost abordați de mai multe persoane care ne spuneau că, de mult trebuia demis Pavelescu și că acum partidul are altă deschidere. Ba, mai mult, avem și cazuri concrete de înscrieri în partid. Ca o confirmare, recent, s-a publicat un sondaj de opinie în care PNȚCD avea 2%. Acest lucru presupune că, poate avea chiar și 3-4% având în vedere că marja de eroare în acest caz nu poate fi decât în creștere”, a spus Tudorel Chesoi.El a mai adăugat că, în opinia sa, în momentul în care Biroul Național de Conducere l-a exclus pe Aurelian Pavelescu, a dejucat planurile aces-tuia, prin care el își pro-pusese să tranzacționeze PNȚCD-ul sub o formă sau alta, unor grupări sau partide in-teresate, care la rândul lor prin această tranzacție doreau să ajungă direct în Partidul Popular European și să folosească brand-ul și patrimoniul partidului nu numai în acest sens.„Ceea ce nu știu însă unii din puținii membrii care au mai rămas lângă acest agent imobiliar, este faptul că el creează așa zise comisii de negociere, doar de ochii lumii, în schimb nego-cierile, le face Pavelescu ca persoana fizică în interes propriu și nu în interesul partidului. Acest lucru e ușor de înțeles dacă citim sta-tutul la atribuțiile Biroului Național de Conducere de care ar avea mare nevoie Aurelian Pavelescu, statut care precizează la art. 46. al. 1. lit k că aprobă fuziuni sau dizolvări, la litera s că adminis-trează patrimoniul și la litera v că negociază alianțe, fuziuni sau protocoale de colaborare cu alte formațiuni politice. Se pare că datorită acestor motive, recent, la Hotel Intercontinental nu a mai avut loc o întâlnire foarte importantă din punctul de vedere a lui Aurelian Pavelescu cu lideri ai unor formațiuni politice. Nu este primul eșec și nici ul-timul, având în vedere că BNC con-trolează cu o majoritate de două treimi activitatea PNȚCD și monito-rizează cu atenție acțiunile politice ale lui Pavelescu”, a mai spus Chesoi.Liderul formațiunii de la malul mării a mai atras atenția că, deși este exclus din partid, Aurelian Pavelescu continuă șirul de abuzuri vorbind în numele acestui partid și prezentându-se în mod ilegal președinte PNȚCD.„Biroul Național atenționează toți membri PNȚCD să fie foarte vigilenți față de Aurelian Pavelescu și să ia atitudine față de intențiile ascunse ale acestuia pentru a putea păstra patrimoniul și valorile acestui partid lăsat moștenire țărăniștilor de către marii noștri înaintași Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ion Rațiu și mulți alții”, a declarat Tudorel Chesoi.Reamintim că, luna trecută, președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a fost exclus din partid, în urma avizului dat de membrii Biroului Național de Conducere. Totodată, Vasile Lupu a fost ales președinte interimar al PNȚCD până la organizarea Congresului Extraordinar.Printre altele, lui Pavelescu i se reproșează atitudinea dictatorială, excluderi abuzive fără acordul BNC, declarații care nu concordă cu orientarea partidului, subminarea constantă a forurilor de conducere.