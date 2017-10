Datoriile de zeci de milioane de euro ale judeţului Constanţa. Unde s-au dus banii

Datoriile de zeci de milioane de euro ale județului Constanța. Unde s-au dus banii

La finele anului 2014, județul Constanța avea un grad de îndatorare de 11,12%, însemnând aproximativ 38 milioane euro. Baniiau fost împrumutați de la diferite instituții financiare, atât din România, cât și din străinătate, pentru a fi folosiți la realizarea sau finalizarea unor proiecte de investiții.Cel mai vechi împrumut accesat de Consiliul Județean Constanța datează din anul 2006, când instituția condusă și la acea dată de Nicușor Constantinescu a contractat un credit de 8,23 milioane de euro, cu o perioadă de rambursare de 15 de ani, de la Dexia Kommunalkredit Bank AG Viena, Austria. Banii au fost folosiți pentru realizarea obiectivului de investiții „Pavilionul Expozițional”, clădirea aflată la intrarea în stațiunea Mamaia. Inițial, investiția trebuia să se realizeze cu fonduri europene nerambursabile însă, în urma unui scandal privind neregulile în etapele de realizare a proiectului, Uniunea Europeană a retras întreaga finanțare. Astfel, CJC a trebuit să împrumute de la bănci banii necesari pentru a finaliza Pavionul Expozițional, dar și pentru a returna Comisiei Europene sumele alocate și cheltuite anterior cu realizarea acestei investiții.Dotarea Spitalului JudețeanUn alt contract de împrumut a fost încheiat în luna august a anului 2008, pe o durată de zece ani, între Consiliul Județean Constanța și SC Fortis Lease România IFN SA, având o valoare de 8,68 milioane euro. Banii au fost folosiți pentru realizarea obiectivului de investiții „Achiziționare în sistem leasing echipamente medicale pentru Secția de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța”Tot pentru dotarea Spitalului Județean Constanța, CJC a contractat un nou împrumut în anul 2012, de la CEC Bank, în valoare de 6,7 milioane euro, bani necesari pentru achiziția de echipamente și aparatură medicală necesare dotării Secției de Ortopedie Traumatologie și Urgențe, perioada de rambursare fiind de 204 luni.Bani pentru cofinanțări și arierateÎn același an, cu o lună mai târziu, CJC apelează din nou la CEC Bank de unde ia un împrumut de 43 milioane lei destinat finanțării rambursabile „Investiții publice de interes județean pentru proiecte din fonduri europene”. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, acest împrumut este mai degrabă o linie de credit accesată pentru a acoperi partea de cofinanțare a instituției din proiecte europene. „Este o linie de credit de 43 milioane lei din care noi folosim exact cât ne trebuie pentru a asigura cofinanțarea proiectelor. Noi ne-am făcut o analiză în urma căreia am putut anticipa cam care va fi contribuția noastră la aceste proiecte și, pentru a nu avea probleme cu cofinanțarea în momentul accesării lor, am încheiat acest contract cu CEC. Până acum am accesat undeva la 5% din sumă. Cea mai mare parte va fi folosită însă la proiectul POS pe mediu privind managementul integrat al deșeurilor. Proiectul are o valoare undeva la 53 milioane euro, iar partea noastră de cofinanțare va fi semnificativă”, a declarat, pentru Cuget Liber, Cristinel Dragomir, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța.În 2013, Consiliul Județean a mai contractat două împrumuturi de la Trezorerie pentru a achita arieratele înregistrate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări. Valoarea celor două convenții de împrumut cu Ministerul Finanțelor Publice este de aproximativ 21 milioane lei.