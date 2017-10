Darius Vâlcov, noul ministru al Bugetului

Ştire online publicată Miercuri, 27 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a semnat, astăzi, numirea senatorului PSD Darius Vâlcov în funcția de ministru delegat pentru Buget, transmite Mediafax.ro.Conform unui anunț al Administrației prezidențiale, președintele Traian Băsescu a semnat, miercuri, Decretul prin care se ia act de demisia lui Liviu Voinea din funcția de ministru delegat pentru Buget, precum și Decretul prin care este numit Darius-Bogdan Vâlcov în această funcție.Premierul Victor Ponta l-a acuzat, luni, pe președintele Traian Băsescu de faptul că are timp de întâlniri formale cu Elena Udrea sau de petreceri cu colegii la Neptun, dar nu are timp să-i numească un ministru, respectiv pe Darius Vâlcov, pe care l-a propus pentru portofoliul Bugetului.Președintele Traian Băsescu a declarat, în urmă cu o săptămână, că săptămâna aceasta va emite decretul de numire în funcția de ministru al Bugetului pentru Darius Vâlcov, precizând că este obligat de decizia Curții Constituționale și nu are comentarii în cazul persoanei propuse.El a fost propus de premierul Victor Ponta pentru postul de ministru delegat pentru Buget.Inițial, pentru această funcție a fost propus deputatul PSD Claudiu Manda, președinte al PSD Dolj și vicepreședinte al comisiei de buget-finanțe a Camerei, dar propunerea a fost respinsă de președintele Traian Băsescu, care a arătat că acesta nu este potrivit pentru funcția de ministru al Bugetului, deoarece experiența sa cea mai complexă este legată de funcția de director la Casa studenților Craiova, unde singurul calcul economic e valoarea biletelor rupte.Postul de ministru delegat pentru Buget a fost deținut până acum de Liviu Voinea, care urmează să ocupe un post de viceguvernator la Banca Națională.