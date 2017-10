Președintele CCINA Constanța, Mihai Daraban:

DARABAN: "Referendumul de la Mangalia este INOPORTUN!"

Președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Mihai Daraban, a declarat că inițiativa administrației locale Mangalia de a realiza un referendum pentru consultarea populației cu privire la permiterea sondării zonei pentru exploatarea gazelor de șist este inoportună și nu are o bază fundamentată.Mihai Daraban a explicat că, din punctul său de vedere, conducerea municipalității Mangalia nu poate lua o astfel de decizie fără o informare prealabilă și corectă a populației. Mai mult, liderul Camerei de Comerț spune că, deși au fost organizate două întâlniri pe această temă, una la Mangalia și una la sediul CCINA Constanța, niciun reprezentat al instituției din sudul litoralului nu s-a „obosit să se prezinte”. Acesta a explicat că referendumul de la Mangalia nu poate obliga firma Chevron să își stopeze inițiativa din punct de vedere legal, însă poate fi o lovitură de imagine pentru Constanța în ceea ce privește intențiile investitorilor străini.„Consider că această inițiativă este inoportună și nu este fundamentată de specialiști. Cei de la Mangalia nu cunosc toate aspectele problemei, sau dacă le cunosc, nu informează populația cu privire la acestea. Vreau să vă spun că am organizat pe parcursul verii două întâlniri tematice, una la sediul CCINA și una la Mangalia, ca să nu mai aibă pretext să spună că este departe și nu pot ajunge. Din păcate, nu a participat nimeni din partea Primăriei Mangalia. Sunt foarte multe aspecte pe care oamenii trebuie să le cunoască înainte să voteze la acest referendum. În primul rând, dacă acest proiect va fi demarat, nu se pune problema sondării în municipiul Mangalia sau pe plajă, cum s-a afirmat în nenumărate rânduri. Sondarea se va face la 8 kilometri de coastă. Un astfel de referendum, deși nu are o putere legală, ar putea alunga un investitor important cum este Chevron, iar Constanța, în afară de Daewoo Mangalia, nu mai are alții de această talie. Nici la nivelul întregii țări nu stăm prea bine din acest punct de vedere, în afară de marile lanțuri de supermarket-uri. Este o șansă uriașă căreia Primăria Mangalia vrea să-i dea cu piciorul. S-a mai pus problema afectării pânzei freatice. Vreau să vă spun că toate sondele, indiferent de domeniul în care sunt folosite, trec prin pânzele freatice, pentru că acestea se află la 2-300 de metri adâncime. Totuși, ele nu sunt afectate, pentru că niciun sondor nu își dorește să contamineze sonda cu apă, ar fi o pierdere uriașă. Există izolatoare și altfel de materiale care vor preveni această problemă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai Daraban.„Oamenii nu pot participa la referendum dezinformați”Președintele Camerei de Comerț Constanța spune că principalul deziderat al Chevron este să se poată purta un dialog cu reprezentanții Primăriei Mangalia și ai celorlalte instituții implicate în proiect, pentru a putea explica faptul că această inițiativă nu prezintă niciun fel de pericol pentru mediu sau pentru populație.„Nu poți pune un cetățean dezinformat să răspundă la o întrebare de tipul: «Sunteți de acord cu pericolul…?». Normal că aceștia vor răspunde că nu. Ceea ce se întâmplă acum este o absurditate. Autoritățile în domeniu nu vor să le permită celor de la Chevron nici măcar să facă perspectiva, pentru că s-ar putea să nici nu existe gaze de șist în zonă și noi să ne certăm degeaba. Această perspectivă nu prezintă un pericol, așa cum nici exploatarea în sine, dacă se va face, nu va prezenta. Pentru realizarea perspectivei, se va apela la o firmă din România, care va folosi un sonar și va fi o acțiune similară celei de identificare a bancurilor de pești. În plus, este important de știut că, dacă se vor găsi gaze și va începe sondarea, primul metru cub de gaz va fi extras abia peste trei-patru ani”, a spus președintele CCINA.v v vReamintim că, în cursul săptămânii trecute, consilierii locali din municipiul Mangalia au aprobat, într-o ședință de îndată a CL, modul de organizare a referendumului local care va avea loc în data de 9 decembrie, pe tema extracției gazelor de șist.Potrivit Hotărârii Consiliului Local, cu ocazia referendumului, cetățenii sunt chemați să se pronunțe cu „DA” sau „NU” la întrebarea: „Sunteți de acord cu riscul de afectare a pânzei freatice și a turismului pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în urma exploatării gazelor de șist din sudul litoralului?”.