Dănuţ Culeţu, vicepreşedinte al Forţei Civice la nivel naţional

MRU si rebegiții

Ce sa mai comentam.Dl MRU vrea sa faca politica "tanara". Multi il considera pe MRU un politician capabil si cu sanse mari in viitor.De ce se compromite cu deseuri politice de tipul lui Culetu si Iustian,figura anodina de frizer cu mandolina,nu este greu de explicat.Sa facem apel la N.Iorga care declara in Parlament:" Exista oameni de merit in toate partidele,capabili sa conduca o tara.De ce cu asemenea oameni tara se pangareste si se ruineaza? Deoarece acesti oameni sunt cuprinsi in partide care nu sunt naturale.Partidele noastre sunt odai cu usile deschise,unde se face foc iarna,unde fiecare rebegit poate sa se incalzeasca,cand la soba unuia,cand la soba altuia,dupa cum o odaie este mai mult sau mai putin plina de rebegiti" Se poate dle MRU sa-ti lasi partidul pe mana rebegitilor? Ei n-au fost in stare de nimic bun in partidele pe unde s-au incalzit si vrei sa faca in F.C.?