Dănuţ Culeţu este hotărât să formeze o echipă la nivelul PNL Constanţa

După demisia lui Aurel Butnaru,

Dănuț Culețu este hotărât să formeze o echipă la nivelul PNL Constanța

Potrivit unui comunicat de presă transmis ieri de către biroul de presă al PNL Constanța, Aurel Butnaru a renunțat la poziția de lider interimar al Organizației Municipale a PNL Constanța. „Pentru a nu aduce prejudicii de imagine Partidului Național Liberal și candidatului PNL la Președinția României, Crin Antonescu, am decis să mă retrag din funcția de președinte interimar al Organizației Municipale a PNL Constanța și din orice altă activitate politică, până la clarificarea situației”, a declarat Butnaru în același comunicat de presă. Crin Antonescu i-a recomandat liderului interimar, într-o conferință de presă, să se retragă din partid până când situația sa se va lămuri. Potrivit unor informații apărute în presă, Aurel Butnaru ar avea un dosar la Curtea de Apel Constanța privind colaborarea sa cu fosta Securitate. Liberalul nu a putut fi contactat telefonic, fiind plecat din țară. Președintele Organizației Județene a PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a salutat decizia lui Butnaru. „Este o decizie corectă și așteptată chiar și de Crin Antonescu. Este o decizie înțeleaptă. Nu știu dacă există astfel de dosare la CNSAS sau la Curtea de Apel. Nici dumnealui nu știe. Tocmai de aceea, până se vor limpezi lucrurile, a decis că este mai bine să renunțe la această funcție”, a explicat Dragomir. „În afară de informațiile apărute în presă, nici noi nu știm mai mult. Nu am văzut un comunicat oficial de la CNSAS sau de la Curtea de Apel Constanța că există vreo plângere împotriva sa”, a mai adăugat el. Potrivit lui Dragomir, săptămâna aceasta, urmează ca Biroul Municipal să se întrunească și să propună un înlocuitor. Propunerea va fi apoi înaintată Biroului Județean al PNL Constanța, care o va analiza în ședința de la sfârșitul săptămânii. La sfârșitul lunii iunie, Delegația Permanentă a formațiunii politice a stabilit componența Biroului Politic Municipal interimar al PNL Constanța, în fruntea căruia a fost ales atunci Aurel Butnaru. El a fost secondat de patru vicepreședinți: Dănuț Culețu, Andrian Mihei, Gabriel Ioniță și Adriana Oprea. Dintre ei, cele mai mari șanse de a prelua conducerea le are fostul prefect Dănuț Culețu. „Eu voi coordona activitatea biroului până când Biroul Județean va decide cine va fi numit în locul lui Aurel Butnaru. Eu am mai spus-o: sunt hotărât să fac o echipă la municipiu. Dacă echipa va decide că eu sunt în măsură să conduc Biroul Municipal, atunci îl voi conduce. Dacă echipa va decide că există o altă variantă viabilă, atunci nu mă voi opune. Important este ca această echipă să fie eficientă”, a declarat el. Primii susținători ai lui Culețu Adriana Oprea a declarat că, pentru o eventuală candidatură, va ține cont de susținerea colegilor săi. Cu toate acestea, Oprea și-a declarat sprijinul pentru Dănuț Culețu. „Îl voi susține în mod special pe domnul Culețu pentru că are experiență, pentru că este un bun organizator și administrator”, a mai spus ea. Andrian Mihei, un alt vicepreședinte al Biroului Municipal Interimar, a spus că nu ține „cu tot dinadinsul” să aibă această funcție. „Eu nu am intrat în PNL pentru funcții. Nu trebuie neapărat să ai funcții în partid ca să te implici și să muncești. Chiar dacă nu am avut funcții, eu tot am muncit”, a completat fostul deputat liberal Andrian Mihei. Cel de-al patru lider municipal, vicepreședintele Gabriel Ioniță, nu a răspuns apelurilor telefonice venite din partea ziarului „Cuget liber”. Gheorghe Dragomir a mai precizat că alegeri definitive în PNL vor avea loc cel mai probabil în iarnă sau în primăvară, după încheierea prezidențialelor. „Există o hotărâre adoptată la nivel național de către PNL de a suspenda organizarea unor astfel de alegeri în această perioadă. Dacă vom începe campaniile în interiorul partidului, se vor naște patimi și echipe. Așa am decis să încercăm să coagulăm totul în jurul unei singure echipe pentru a fi uniți în campania electorală pentru prezidențiale. După ce se termină alegerile, vom avea destul timp și pentru alegerile interne”, a încheiat el.