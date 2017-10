Dănuţ Culeţu bate palma cu Tudorel Chesoi sub sigla Alianţei DA

Dănuț Culețu bate palma cu Tudorel Chesoi sub sigla Alianței DA

Președintele Forței Civice Constanța, deputatul Dănuț Culețu se va întâlni, duminică, cu președintele PNȚCD Constanța, consilierul local Tudorel Chesoi, pentru a prezenta mass-mediei protocolul Alianței Dreptate și Adevăr și viziunea celor doi asupra acestei alianțe pe plan local.În opinia deputatului Dănuț Culețu, Alianța DA îmbină tradiția și experiența PNȚCD cu viziunea și entuziasmul nou al Forței Civice și este primul pas spre unitatea dreptei pe scena politică românească.El a mai precizat că unificarea dreptei începe cu protocolul dintre PNȚCD și Forța Civică.La rândul lui, președintele Forței Civice, Mihai Răzvan Ungureanu a explicat că Alianța DA nu este un brand epuizat.„Este denumirea sub care dreapta sau, dacă vreți, toți cei care erau împotriva PSD, au înțeles să se unească în 2004, conștientizând pericolul. Între noi și cei care se află la Putere este o prăpastie de netrecut: ei aruncă România în trecut, noi privim spre România viitoare. Acesta este motivul pentru care am adoptat denumirea Alianța DA”, a declarat Mihai Răzvan Ungureanu.Potrivit protocolului încheiat la nivel central, Mihai Răzvan Ungureanu și Aurelian Pavelescu sunt copreședinți ai Alianței DA. Înainte de semnarea acordului, conducerile celor două formațiuni au aprobat, separat, această alianță iar unii reprezentanți ai Forței Civice susțin că Mihai Răzvan Ungureanu ar putea fi candidat la Președinție în 2014.Conducerea Partidului Forța Civică a aprobat, săptămâna trecută, în ședința Consiliului Național, înființarea alianței politice cu PNȚCD, care se va numi „Alianța pentru Dreptate și Adevăr” (Alianța DA).Ulterior, reprezentanții FC prezenți la reuniunea Consiliului Național s-au reunit cu cei ai PNȚCD, la ședința Comitetului Național de Conducere.La această reuniune a fost semnat protocolul acestei alianțe de către liderii celor două formațiuni, Mihai Răzvan Ungureanu și Aurelian Pavelescu, cei doi afirmând că România are nevoie de „o dreaptă unită”.Conform unui comunicat al celor două partide, noua alianță dorește să pună bazele principalului pol de dreapta din România.Alianța Dreptate și Adevăr (D.A.) a fost denumirea alianței dintre PNL și PD, care a candidat la alegerile din 2004.FC și PNȚCD au făcut parte din alianța electorală ARD (Alianța România Dreaptă), alături de PDL, sub sigla căreia au candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2012.