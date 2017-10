DANIEL CHIŢOIU, AVIZ NEGATIV pentru urmărirea penală

DANIEL CHIȚOIU, AVIZ NEGATIV pentru urmărirea penală

Ştire online publicată Marţi, 11 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul ministru de Finanțe DANIEL CHIȚOIU a fost audiat, astăzi, la Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Deputații din Comisie au dat aviz negativ cererii DNA de începere a urmăririi penale pe numele său. DANIEL CHIȚOIU este cercetat în dosarul ASF."Le-am spus că sunt nevinovat. Nu am organizat și nici nu am protejat vreun grup organizat. Am depus toate documentele privind promovarea ordonanței ASF. Nu am dat niciun act normativ în favoarea unei persoane. Nu există dovezi împotriva mea", a spus Chițoiu, după aflarea deciziei.Întrebat cum comentează decizia liberalilor privind încuviințarea în plen pentru urmărirea penală pe numele său, Chițoiu a răspuns: "Au luat decizia ca să nu spună că, fiind coleg de-al lor, să nu influențeze justiția. Nu am ce să le reproșez.", scrie realitatea.net.