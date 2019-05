"Dăncilă nu poate fi invitată la lucrările Summitului de la Sibiu, însă va putea fi invitată la recepţie şi prezentată de Iohannis"

"Dăncilă nu poate fi invitată la lucrările Summitului de la Sibiu, însă va putea fi invitată la recepție și prezentată de Iohannis"

Senatorul PMP Traian Băsescu, fost președinte al României, declară, sâmbătă, că premierul Viorica Dăncilă nu va putea fi invitată la lucrările Summitului Consiliului European de la Sibiu, având în vedere prevederile Tratatului de la Lisabona, însă va putea fi invitată la recepție și prezentată de președintele Klaus Iohannis, cu un scurt laudatio, celorlalți membri ai Consiliului European."În spațiul public se revarsă necunoașterea despre Uniunea Europeană. Ziariști și politicieni deplâng faptul că Doamna Dăncilă încă nu a fost invitată la Sibiu. Oameni buni, nici nu va fi invitată la lucrările Consiliului European din următoarele motive:1. În cursul fiecărei președinții rotative se organizează un Consiliu European informal în țara care deține președinția Uniunii Europene. De aceasta dată este România - Sibiu (am participat la 19 astfel de Consilii informale în cei 10 ani de activitate în Consiliul European).2. Conform Tratatului de la Lisabona, fiecare stat membru are un singur loc în Consiliul European, loc care este rezervat aceluia care prin Constituția națională are mandat de reprezentare a țării, în cazul nostru Președintele Iohannis. Din Consiliul European mai fac parte Președintele Comisiei Europene și Președintele permanent al Consiliului European", precizează Traian Băsescu, într-o postare pe pagina sa de facebook.El subliniază că în acest caz, premierul Dăncilă și Președintele Iohannis prezidează două instituții europene cu atribuțiuni total diferite, iar primul-ministru nu are cum să fie invitată la lucrările Consiliului European din cadrul Summitului informal de la Sibiu, însă poate fi invitată la recepția organizată în marja acestuia și prezentată celorlalți membri ai Consiliului European."Doamna Premier Dăncilă prezidează Consiliul Uniunii Europene (acolo unde merg miniștrii), în timp ce Președintele Iohannis prezidează Consiliul European, care este altă instituție. Deci, sunt două instituții cu atribuțiuni total diferite. Doamna Premier Dăncilă nu va putea fi invitată la lucrările Consiliului European (vezi Tratatul de la Lisabona), dar va putea fi invitată la recepție și prezentată de președinte, cu un scurt laudatio, celorlalți membri ai Consiliului European", mai afirmă fostul șef al statului în comentariul său.Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că nu a fost invitată la summitul de la Sibiu din data de 9 mai, precizând însă că dacă va primi invitație, va merge.