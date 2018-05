Dăncilă: Nu-mi dau demisia atât timp cât mă susţin preşedintele PSD şi coaliţia

Dăncilă: Nu-mi dau demisia atât timp cât mă susțin președintele PSD și coaliția

Ştire online publicată Joi, 10 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul a precizat că i-a promis lui Liviu Dragnea că va duce la capăt programul de guvernare.„Sunt un om responsabil, am fost 9 ani europarlamentar și am responsabilitate față de cetățenii României și față de România de a merge pe drumul drept, de a nu crea instabilitate în țara mea, pentru că atunci când creezi instabilitate părerile din extern nu sunt cele care contează pentru țara noastră. Eu vreau ca fiecare să vadă în România un exemplu, un exemplu creat de PSD din punct de vedere al creșterii economice și vreau să duc la capăt mandatul cu care am pornit la drum”, a spus Viorica Dăncilă.„Nu-mi voi da demisia sub nicio formă atâta timp cât am sprijinul președintelui partidului, al coaliției de guvernare și atâta timp cât am sprijinul dumneavoastră”, a spus premierul la Consiliul Național al pensionarilor PSD.Ea a adăugat că România are creștere economică și merge pe drumul bun.Președintele Klaus Iohannis a spus, luni seară, că este imperioasă demisia premierului Vorica Dăncilă, pentru „a face loc unor oameni responsabili și competenți”.„Este din ce în ce mai vizibil că Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună și eficientă”, a spus președintele.El a adăugat, comentând execuția bugetară pe primul trimestru al acestui an, că PSD că este incapabil să țină ordine în finanțele publice, iar după trei prim-miniștri și tot atâția șefi la ANAF, cel mai vizibil efect este incertitudinea și lipsa de predictibilitate.