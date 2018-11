Dăncilă, în prima şedinţă de Guvern după raportul MCV şi rezoluţia PE: Sunt dezamăgită şi cer egalitate pentru ţara mea

Dăncilă, în prima ședință de Guvern după raportul MCV și rezoluția PE: Sunt dezamăgită și cer egalitate pentru țara mea

Premierul Viorica Dăncilă a reiterat joi, în ședința de guvern, că România e pregătită pentru preluarea președinției Consiliul UE. Precizarea premierului vine în contextul în care miercuri președintele Klaus Iohannis a spus că încă se poate o pregătire rezonabilă pentru președinția Consiliului UE.



"O să spun încă o dată ferm: România este pregătită pentru preluarea și exercitarea cu succes a președinției Consiliului UE. Încă de la începutul mandatului, Guvernul României a inițiat și dezvoltat un amplu proces de pregătire a preluării președinției Consilului UE. Programul de acțiuni este finalizat. Au fost create mecanismele de lucru și au fost stabilite modalitățile de desfășurare a acțiunilor. (...) Săptămâna viitoare vom primi vizita președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, a liderilor grupurilor politici și alți oficiali de rang înalt de la nivelul european. Vom discuta despre aspecte de interes pentru viitorul UE și buna gestionare a unor dosare importante, și mă refer la cadrul financiar multianual, Brexit, viitorul UE post-Brexit, evoluția politicii de securitate", a declarat Dăncilă, în debutul ședinței de Guvern.



Premierul a criticat și rezoluția votată marți în plenul Parlamentului European, prin care PE se declară "profund preocupat de revizuirea legislației judiciare și penale din România, îndeosebi din cauza posibilității ca aceasta să ducă la subminarea structurală a independenței sistemului judiciar și a capacității acestuia de a combate eficient corupția din România, precum și la slăbirea statului de drept". De asemenea, documentul "condamnă intervenția violentă și disproporționată a poliției în timpul protestelor de la București din august 2018".



Rezoluția privind statul de drept în România, adoptată cu amendamente de Parlamentul European UPDATE



"Consider rezoluția Parlamentului European expresia unor interese electorale ale unor grupurilor politice europene, în condițiile în care sunt multe puncte. Votul nu a fost despre România sau despre dreptate. Mă refer aici la respingerea amendamentelor de condamnare explicită a protocoalelor între serviciile secrete și instituțiile sistemului judiciar, în condițiile în care astfel de practici sunt de neacceptat în alt stat membru al UE. Este greu de înțeles punerea la zid a Jandarmeriei Române pentru modul de intervenție, identic cu cel al forțelor de ordine din celelalte state membre. Cel mai greu de explicat este votul unor europarlamentari români împotriva României și sunt convinsă că această atitudine va fi sancționată de către români. Am văzut că s-a spus că s-a votat împotriva Guvernului României. Rezoluția nu era împotriva Guvernului României, nici împotriva vreunei alte instituții. Rezoluția se referea la România", a spus Dăncilă, în ședința de Guvern.



Viorica Dăncilă a dat asigurări că în ciuda criticilor, România rămâne un membru stabil al Uniunii Europene și i-a rugat pe cei care vorbesc despre ieșirea din UE să dea dovadă de responsabilitate.



"Îi rog să dea dovadă de mai multă responsabilitate pe cei care vorbesc despre ieșirea din UE. Rămânerea în UE este singura cale și nu s-a pus niciodată problema”, a spus premierul



Viorica Dăncilă s-a declarat dezamăgită și de raportul MCV. În context, ea a mai transmis că obiectivele cuprinse în MCV sunt imposibil de atins în condițiile în care criteriile se schimbă din mers și ni se cere să încălcăm reguli constituționale.



"Sunt dezamăgită de concluzile raportului MCV în condițiile în care România a dovedit ca este partener loial și corect, Guvernul a fost în contact cu experții CE și a oferit atât clarificări, cât și argumente. Am constatat că acestea au fost ignorate. (...)Am citit cu mare atenție raportul, suntem conștienti de obiectivele de acolo, dar în același timp vedem recomandări prin care vor să ingnorăm prevederi legele, ceea ce reprezintă o atingere a suveranității și o încălcare a Tratatului. Cred într-o Europă unită, puternică, în care toti cetățenii se bucură de respect și de drepturi egale".



Premierul a anunțat și că săptămâna viitoare președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, lideri ai grupurilor politice și alți oficiali europeni vor face o vizită în România, urmând să fie discutate chestiuni de interes pentru viitorul Uniunii Europene, precum "cadrul financiar multianual, Brexit, viitorul Uniunii Europene post-Brexit, evoluția politicii de securitate".



"Săptămâna viitoare vom primi vizita președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, a liderilor grupurilor politice și alți oficiali de rang înalt de la nivel european. Vom discuta despre aspecte de interes pentru viitorul Uniunii Europene și buna gestionare a unor dosare importante și mă refer aici la cadrul financiar multianual, Brexit, viitorul Uniunii Europene post-Brexit, evoluția politicii de securitate", a declarat, joi, Viorica Dăncilă, înaintea ședinței de Guvern.



Comisia Europeană a recomandat României, în raportul MCV publicat marți, să suspende imediat punerea în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare și să le revizuiască ținând seama pe deplin de recomandările formulate în cadrul MCV, cât și de cele formulate de Comisia de la Veneția și de Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO), suspendarea imediată a tuturor procedurilor de numire și revocare aflate în curs care vizează procurori în funcții-cheie, respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea sau revocarea unor procurori cu funcții de conducere, înghețarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse Codului penal și Codului de procedură penală și relansarea procedurii de revizuire.



Viorica Dăncilă s-a declarat dezamăgită de raportul MCV prin care Comisia Europeană a constatat că, în ultimele luni, în România s-a înregistrat un "regres regretabil" legat de amendarea legilor justiției, independența magistraților și combaterea corupției. Premierul a spus că raportul aduce atingere suveranității naționale. Surse social-democrate anunțau miercuri că PSD se pregătește să conteste raportul MCV la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).