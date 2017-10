Dan Voiculescu a demisionat din Senat

1

Coiculescu,politica si justitia.

Parlamentul a devenit gazda de hoti.Voiculescu este doar unul din miile de cazuri de acest fel in Romania.Justitia,Parlamentul,partidele sunt institutii bolnave de coruptie,intriga si oportunism,boli grave care bantuie politica si societatea romaneasca de secole.Voiculescu are o comportare normala si profita de legile pe care politicianistii le-au facut ca sa-si apere averile provenite din furt.Justitia si legile romanesti confirma justetea afirmatiei lui Rousseau : "legile sunt totdeauna folositoare celor care au averi si daunatoare celor care n-au nimic".Toti parlamentarii sunt complicii lui Voiculescu."Alesii neamului nu reprezinta alegatorii,cetatenii ci interesele lor si ale celor din UE care mimeaza exigenta si carora le convine situatia din Romania.Cauzele relelor nu trebuie cautate numai in institutii si in clasa politica, ci si in lasitatea pasiva si complice manifestata de cetateni,de alegatorii care-si dau votul si suporta povara grea a taxelor si impozitelor, si incapacitatea si destrabalarea clasei politicianiste.Nu credem ca va veni si la noi ziua in care se ca proceda ca in Egiptul antic cand magistratul (scribul) jura: " Iti jur,rege,ca nu te voi asculta cand imi vei porunci sa calc legea si dreptatea".Romanii sunt sentimentai,uita repede si iarta usor.Din cand in cand se mai gaseste cate unul care ameninta cu trasul in teapa,dar sfarseste prin a fi el cel tras.