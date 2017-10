Dan Moldovan, democratul care vrea să-i calce pe urme lui Iorguş la Primăria Mangalia

Dan Moldovan, democratul care vrea să-i calce pe urme lui Iorguș la Primăria Mangalia

Decizia primarului Mangaliei, Zanfir Iorguș, de a nu mai candida pentru un nou mandat în fruntea urbei i-a luat prin surprindere de democrați, care caută acum un nou candidat pe ultima sută de metri. Săptămâna trecută, șase tineri din PD Mangalia s-au înscris în cursa internă din partid pentru a prinde candidatura care să-i ducă în locul actualului primar. Aceștia au termen până la sfârșitul lunii noiembrie să lucreze la notorietatea lor, după care se va face un sondaj de opinie. Cel care va fi cel mai bine clasat va fi desemnat candidatul PD la Primăria Mangalia. Cele mai mari șanse pentru a fi desemnat candidatul partidului la funcția de primar le are Dan Moldovan, vicepreședintele organiza-ției locale a PD. Este membru de partid din 2003, iar de doi ani face parte din conducerea filialei. Are 38 de ani, este căsătorit și are o fiică în vârstă de 11 ani. Este cunoscut în Mangalia drept un prosper om de afaceri în domeniul turismului și al construcțiilor. Dan Moldovan recunoaște că decizia lui Zanfir Iorguș de a nu mai candida a lăsat partidul puțin descoperit, iar cei care doresc să îi calce pe urme nu au notorietate foarte mare. „Hotărârea domnului primar Iorguș de a nu mai candida pentru un nou mandat ne-a prins puțin nepregătiți, mai ales că tot timpul am știut că în el avem un candidat puternic. Toate activitățile politice au fost direcționate pentru a crește puterea filialei PD Mangalia și nu spre promovarea unei singure persoane. Având un candidat unic în domnul Iorguș, nimeni nu a mai lucrat și la notorietatea lui personală, ci doar în numele partidului. De aceea nu suntem foarte cunoscuți în oraș, chiar dacă unii dintre noi ne-am lăsat amprenta pe multe lucruri”, a declarat Moldovan. Democratul povestește că nu și-a propus niciodată să ajungă primar al Mangaliei, dar acum că s-a ivit această oportunitate vrea să profite de ea, mai ales că are sprijin din partea conducerii centrale a partidului. „Am luat această decizie de a candida după ce am simțit un sprijin din partea colegilor de la județ și a superiorilor de la centru. După ce am luat în considerare toate aceste aspecte, m-am decis să intru în competiție. Este și o analiză pe care am făcut-o personal, iar dacă nu aș fi simțit suportul colegilor, cel mai probabil aș fi stat acasă. Politica nu se face de unul singur, ci cu sprijinul colegilor, cu sprijinul echipei. Am un sprijin real din partea tuturor factorilor care pot să se implice într-o campanie electorală. Va mai rămâne ca și eu să dovedesc că pot fi un bun primar pentru cetățenii Mangaliei”, spune Dan Moldovan. 