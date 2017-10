Dan Moldovan aduce organizaţiile internaţionale în sprijinul copiilor din Mangalia

Dan Moldovan aduce organizațiile internaționale în sprijinul copiilor din Mangalia

Proiectul social „Copil ca tine am fost” a căpătat importanță internațională, deși nu au trecut decât câteva săptămâni de la lansarea lui în instituțiile de învățământ din Mangalia. Inițiat odată cu începerea noului an școlar și finanțat integral de omul de afaceri și politicianul Dan Moldovan, proiectul a obținut, zilele trecute, sprijinul Comitetului Național pentru Protecția Copilului – convenția ONU, dar și a unor ONG-uri internaționale, precum Asociația franceză „Solidarite Roumaine”. Vineri, Dan Moldovan a avut oaspeți de marcă la Grădinița nr.2 din Mangalia, locul în care a demarat programul. Au fost prezenți Alexandru Lupu, președintele Comitetului Național pentru Protecția Copilului – convenția ONU, deputatul francez Genevieve Colot sau președintele Asociației „Solidarite Roumaine”, Hubert Hinschberger. Moldovan le-a explicat în ce constă proiectul și le-a prezentat copiii care învață la Grădinița nr.2. Impresionați de inițiativa acestuia, Alexandru Lupu a hotărât să încheie un protocol de colaborare în cadrul campaniei „Copil ca tine am fost”. Dan Moldovan a declarat că este încântat de vizită și a primit cu multă deschidere dorința oaspeților de a participa la programul său. „Îmi pare bine să văd că în așa scurt timp am reușit să facem un lucru atât de important. Practic, proiectul «Copil ca tine am fost și eu» capătă susținere internațională acum, mai ales prin vizita și ajutorul dat de doamna deputat Genevieve Colot. Totodată, am semnat și un protocol de colaborare pentru o mai bună implementare a legislației privind drepturile copilului. În scurt timp, proiectul se va lansa în toate grădinițele din Mangalia și acolo unde ni se va cere sprijinul. Vor fi ajutați în special copiii care provin din familii defavorizate”, ne-a declarat Moldovan. El spune că, odată ce va ajunge primar, aceste tipuri de programe vor deveni o prioritate a administrației locale. „ Copil ca tine am fost și eu” este o campanie ce vizează toate grădinițele din Mangalia și constă în acordarea de rechizite, haine, dulciuri, dar și sprijin material copiilor care provin din familii defavorizate, cu o situație financiară precară. „Dorim să dezvoltăm un program pentru copiii defavorizați, copii din familii monoparentale, copii care provin din familii numeroase și cu o situație financiară precară. Res-pectarea și implementarea dreptului copiilor defavorizați la educație constituție principala condiție pentru socializarea și îmbunătățirea situațiilor. Există încă multe obstacole cu care aceștia se confruntă: sărăcia, tratarea superficială a acestora de către cei cu care vin în contact. Programul constă în susținerea copiilor și integrarea în limite normale în procesul instructiv-educativ din grădiniță”, spune Dan Moldovan. Campania a debutat odată cu începutul anului școlar, la Grădinița nr.2 din localitate. Peste 20 de copii cu nevoi materiale au primit, cu acest prilej, rechizite, dulciuri și haine. Treptat, proiectul se va extinde la nivelul tuturor grădinițelor din Mangalia, dar și în Școala generală nr.1, locul în care Dan Moldovan a învățat în copilărie. El spune că nu a intrat în instituțiile de învățământ ca om politic și promite că nici de acum încolo nu va face acest lucru. „Nu e vorba doar de faptul că este interzisă politica în școli. Eu nu fac acest lucru pentru a-mi face campanie. Îi ajut pe copii pentru că eu însumi am fost un copil cu lipsuri materiale și știu ce înseamnă un ajutor, cât de mic “, a mai declarat Moldovan. Dan Moldovan este democratul care vrea să îi ia locul în fruntea administrației locale din Mangalia actualului primar, Zanfir Iorguș. 