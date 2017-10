Dan Diaconescu: "Vrem să facem o revoluţie. Începe pe 2 noiembrie!"

Dan Diaconescu: "Vrem să facem o revoluție. Începe pe 2 noiembrie!"

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Diaconescu și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale, azi, la Biroul Electoral Central (BEC), unde a ținut să sublinieze faptul că, dintre competitorii electorali, este singurul al cărui nume are terminația ”escu”, pe care au avut-o toți președinții României de până acum.Diaconescu a precizat că a înregistrat numai 300.000 de semnături ale cetățenilor, cu drept de vot, din milionul strâns pentru susținerea candidaturii sale.”Vrem să facem o revoluție, o revoluție a votului. Este prima revoluție care are data anunțată. Începe pe 2 noiembrie. Are și oră, culmea, ora 7 dimineața, o revoluție care se va încheia seara, cu victoria poporului român, după 25 de ani de domnie a ciocoilor”, a declarat candidatul PPDD.Pe de altă parte, Dan Diaconescu a subliniat că din cei aproximativ 12 candidați, care își vor înregistra candidatura pentru alegerile prezidențiale, nu este niciunul, cu excepția sa, al cărui nume să aibă terminația ”escu”, scrie realitatea.net.