Dan Diaconescu susţine că o să intre în turul II alături de Victor Ponta

Dan Diaconescu susține că o să intre în turul II alături de Victor Ponta

Candidatul PPDD la alegerile prezidențiale, Dan Diaconescu, a declarat, ieri, că o să treacă cu succes peste piedica primului tur de scrutin din 2 noiembrie, putând astfel să își ia revanșa împotriva lui Victor Ponta în turul II pentru câștigarea alegerilor parlamentare din 2012 pe Colegiul 6 din Târgu-Jiu. Potrivit lui Diaconescu, acesta este primul an din istoria PPDD în care formațiunea politică va avea supraveghetori legali în secțiile de votare. „Noi credem că o să trecem cu succes peste piedica primului tur și ne vom putea lua revanșa împotriva lui Ponta în turul II, de data asta la nivel național, nu doar o revanșă aici pe plan local. În orice caz, suntem foarte încrezători într-o reușită. E vorba de o victorie necesară la nivel național, aceasta nu se va produce în turul I, trebuie să trecem de Klaus Iohannis și sperăm să reușim, și apoi desigur de Ponta. Am peste un milion de semnături, am lăsat 300.000 la BEC, știm destul de clar pe fiecare secție de vot câte voturi vom obține, mă refer la nivelul celor 19.000 de secții din țară și străinătate, avem pentru prima oară în istoria partidului nostru supraveghetori legali și plătiți în secțiile vot, avem un candidat foarte bun”, a spus Diaconescu.