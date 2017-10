Dan Diaconescu spune că Ponta vrea să fure parlamentari PP-DD

Victor Ponta încearcă să atragă cât mai mulți parlamentari PP-DD, cu care să formeze o nouă majoritate, atunci când Uniunea Social Liberală se va rupe. Declarația aparține lui Dan Diaconescu și a fost făcută la un post de televiziune național. Potrivit acestuia, Ponta și alți lideri PSD au avut deja întâlniri cu parlamentarii PP-DD pentru a-i convinge să li se alăture.„Liderii USL vin și spun mereu că USL e foarte unit. Eu vin și vă spun că fiecare dintre liderii USL, sunt trei în momentul acesta, liderul PC, liderul PNL și liderul PSD, continuă să încerce să ia parlamentari de la PP-DD”, a spus Diaconescu.Patronul OTV a mai adăugat că „acum câteva seri, săptămâna trecută, unde-va la ora 23.00, într-un birou foarte important, al unui lider al României au venit următoarele persoane: Liviu Dragnea, Victor Ponta, Ilie Sârbu și alte persoane. Au cerut o întâlnire cu parlamentarii PP-DD. Au fost aproximativ 10 parlamentari PP-DD din care patru s-au întors și mi-au povestit ce eu vă povestesc acum. Alți șase au acceptat cererea domnului Ponta. Domnul Ponta le-a zis: am nevoie de dumneavoastră, sunteți toți extraordinari, am nevoie de voi, dar mai puțin de DD, am nevoie de voi când USL se va rupe și în momentul în care țara va fi guvernată de PSD fără PNL”.