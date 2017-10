Dan Diaconescu, primit cu entuziasm la Constanţa

1

Un "mesaj de suferinta"

Gheorghe Slabu este un impertinet .Gheorghe Slabu si prietenii lui nu au fost in stare sa spuna o vorba despre abuzurile facute de Mazare si Constantinescu.Fara sa clipesca au votat majorarea pretului la caldura,majorarea taxei de habitat,majorarea impozitelor,constructiile abuzive din parcuri sau pe aiurea.Toti stau drepti in fata lui Mazare si acum viseaza la europarlamentare.Mazare i-a bagat in cazarma.Cu banii care-i arunc pe incalzire pot sa-mi cumpar o masina de spalat in fiecare luna.Pot sa-mi cumpar cate un frigider in fiecare luna,sau pot sa-mi fac cercei din televizoare daca am prea multe.Apa la robinet costa cat berea.Mai bine ar baga bere sau bors in instalatie ca au acelasi pret cu apa chioara.Mai ieftin ar fi sa fac baie in lapte de cuc decat in apa voastra.Ori merg la nunta si nu fac baie,ori fac baie si nu merg la nunta.Am de ales ca ma costa la fel.Domnule Slubu,cu ce l-ai deranjat pe Mazare. ? Da-mi un singur exemplu,numai unul.Cum arata un "mesaj de suferinta" ,pretiosule ? Spune-mi ! Vai,mama voastra de analfabeti. Nici eu nu sunt frumos si nici destept dar fata de voi am un mare merit.In afara de "nevasta mea oficiala" nu se mai chinuie nimeni cu mine.Voi chinuiti 700.000 de cetateni numai in judetul asta. La Vama Veche Dan Diaconescu a fost huiduit.Asta nu pune.Domnule Mihalache,am dreptul sa intreb cine este acest Gica Slabu ? Am dreptul sa intreb cate clase are si unde a muncit in viata lui ? Cred ca a muncit ca sculer la fabrica de bors.Acum a ajuns mare sculer in PPDD. Astept un raspuns.