Dan Diaconescu: "PPDD nu va vota cu Klaus Iohannis"

Din arhiva operativa

Atentie ! Dan Diaconescu este ciocoi sub acoperire.L-am gasit in arhivele noastre secrete.Daca vreti dovezi uitati-va cum vorbeste.Vorbeste codificat.....".....invit pe toți românii să....facă ceea ce doresc ei în cabina de vot. .......dar le voi spune românilor, din această seară până duminica viitoare, să nu îl voteze pe Klaus Iohannis”. Voi intelegeti ce a spus ? Nici eu nu inteleg,cu toate ca sunt scolit la Moscova. Am impresia ca a fost beat cand a rostit fraza asta.Daca nu a consumat tarie,inseamna ne-a transmis un mesaj codificat,adica un mesaj sub acoperire.Pentru domnul Dan,numai in Constanta au votat 5900 de pesedisti sub acoperire(3.82%).As dori sa stiu pe strada locuiesc teroristii domnului Dan.