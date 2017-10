Dan Diaconescu nu a putut vota la "Jean Monnet"

Candidatul PP-DD alegerile prezidențiale, Dan Diaconescu, nu a reușit să voteze duminică la una dintre secțiile de la Liceul "Jean Monnet", deoarece adresa sa din buletin este în alt cartier."Dan Diaconescu nu poate vota. Am primit câteva explicații de aici din comisie, este un sistem pe care trebuie să-l schimbăm. Mi s-a explicat că, dacă am buletin de București, trebuie să votez acolo unde este adresa din buletin, deși am domiciliul flotant aici, pe o stradă din apropiere, iar din acest motiv fiica mea învață în această școală", a explicat Diaconescu, după ce a stat de vorbă câteva minute cu membrii Comisiei de vot de la "Jean Monnet".El a adăugat că domiciliul stabil îl are în cartierul Militari iar la ultimele alegeri a votat acolo unde a candidat, dar duminică, în baza dreptului de a candida la Președinție, avea voie să voteze oriunde."O să merg prin alte secții să-mi încerc norocul să vedem ce se întâmplă acolo. Îi rog pe români să fie foarte atenți la viitorul copiilor lor să nu rateze această șansă de astăzi, este un ultim tren al speranței.", a precizat Diaconescu.